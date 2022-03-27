Польские войска в Украине, уничтожение Путина. Интервью Гордона с экс-главой МИД Польши Сикорским. Трансляция

Разговор с Сикорским посвящен российскому вторжению в Украину, а также реакции западных стран на это нападение.

Контекст:

Радослав Сикорский родился 23 февраля 1963 года в Быдгоще. В конце 80-х годов работал заграничным корреспондентом британских журналов Spectator и Observer в Афганистане, Анголе и Югославии.

С 1992 года работал в различных польских государственных органах. В 2005–2007 годах был министром обороны Польши, с 2007-го по 2014-й возглавлял Министерство иностранных дел Польши, в 2014–2015-м был маршалком Сейма. С 2019 года – депутат Европейского парламента от Польши.

Сикорский был одним из инициаторов вступления Польши в НАТО в 1990-х, а также одним из соавторов программы "Восточного партнерства".