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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Польские войска в Украине, уничтожение Путина. Интервью Гордона с экс-главой МИД Польши Сикорским. Трансляция

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с министром иностранных дел Польши (2007–2014), депутатом Европарламента Радославом Сикорским.

Разговор с Сикорским посвящен российскому вторжению в Украину, а также реакции западных стран на это нападение.

Контекст:

Радослав Сикорский родился 23 февраля 1963 года в Быдгоще. В конце 80-х годов работал заграничным корреспондентом британских журналов Spectator и Observer в Афганистане, Анголе и Югославии.

С 1992 года работал в различных польских государственных органах. В 2005–2007 годах был министром обороны Польши, с 2007-го по 2014-й возглавлял Министерство иностранных дел Польши, в 2014–2015-м был маршалком Сейма. С 2019 года – депутат Европейского парламента от Польши.

Сикорский был одним из инициаторов вступления Польши в НАТО в 1990-х, а также одним из соавторов программы "Восточного партнерства".

Теги: Украина, Польша, Радослав Сикорский, МИД Польши, вторжение, война России против Украины
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