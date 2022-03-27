Макрон заявил, что не стал бы использовать в отношении Путина выражения, которые использовал Байден

Макрон заявил о намерении в ближайшие два дня поговорить с Путиным Фото: EPA

Американский лидер накануне назвал Путина "мясником", а также заявил, что этот человек "не должен оставаться у власти".

Президент Франции сказал, что "не стал использовать такие комментарии", потому что все еще ведет переговоры с Путиным.

Макрон заявил о намерении в ближайшие два дня поговорить с Путиным, чтобы организовать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя Донецкой области. По словам французского лидера, он видит свою задачу в том, чтобы "достичь сначала прекращения огня, а затем полного вывода [российских] войск дипломатическим путем".

Президент Франции заявил, что, "если мы хотим этого, мы не можем прибегать к эскалации ни словами, ни действиями".

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