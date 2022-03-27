Макрон заявил, что не стал бы использовать в отношении Путина выражения, которые использовал Байден

Американский лидер накануне назвал Путина "мясником", а также заявил, что этот человек "не должен оставаться у власти".
Президент Франции сказал, что "не стал использовать такие комментарии", потому что все еще ведет переговоры с Путиным.
Макрон заявил о намерении в ближайшие два дня поговорить с Путиным, чтобы организовать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя Донецкой области. По словам французского лидера, он видит свою задачу в том, чтобы "достичь сначала прекращения огня, а затем полного вывода [российских] войск дипломатическим путем".
Президент Франции заявил, что, "если мы хотим этого, мы не можем прибегать к эскалации ни словами, ни действиями".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Байден находился в Польше 25–26 марта. Среди прочего президент США участвовал во встрече в Варшаве министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова с Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.
Выступая в Варшаве, Байден назвал Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю".
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к смене режима Путина в России.