Блинкен заявил, что США не ставят целью сменить режим Путина

Накануне Байден, выступая в Варшаве, сказал: "Ради всего святого, этот человек [Путин] не может оставаться у власти".

Блинкен заверил, что официальная стратегия Соединенных Штатов осталась неизменной: Вашингтон не ставит целью смену режима в России или любой другой стране.

По словам госсекретаря, Байден имел в виду, что у Путина не должно быть власти над соседними странами, в частности у него нет права на агрессию против Украины.