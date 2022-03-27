Блинкен заявил, что США не ставят целью сменить режим Путина

Накануне Байден, выступая в Варшаве, сказал: "Ради всего святого, этот человек [Путин] не может оставаться у власти".
Блинкен заверил, что официальная стратегия Соединенных Штатов осталась неизменной: Вашингтон не ставит целью смену режима в России или любой другой стране.
По словам госсекретаря, Байден имел в виду, что у Путина не должно быть власти над соседними странами, в частности у него нет права на агрессию против Украины.
Байден находился в Польше 25–26 марта. Среди прочего, президент США участвовал во встрече в Варшаве министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова с Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.
Выступая в Варшаве, Байден назвал Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю".