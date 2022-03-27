С начала войны в Украине погибло 139 детей – Офис генпрокурора

Больше всего пострадало детей в Киевской (65), Харьковской (45), Донецкой (53), Черниговской (38), Николаевской (29), Луганской (25), Запорожской (19), Херсонской (21), Житомирской (15) и Сумской (14) областях, а также в Киеве (16).

В результате обстрелов и бомбардировок повреждено 733 учебных заведения, из них 74 – разрушены полностью. Хуже всего ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в столице.

Эти данные не окончательны, поскольку нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)