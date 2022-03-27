С начала войны в Украине погибло 139 детей – Офис генпрокурора

Больше всего пострадало детей в Киевской (65), Харьковской (45), Донецкой (53), Черниговской (38), Николаевской (29), Луганской (25), Запорожской (19), Херсонской (21), Житомирской (15) и Сумской (14) областях, а также в Киеве (16).
В результате обстрелов и бомбардировок повреждено 733 учебных заведения, из них 74 – разрушены полностью. Хуже всего ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в столице.
Эти данные не окончательны, поскольку нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 26 марта, подтверждены 1104 жертвы и 1754 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации полка "Азов" на 26 марта, погибло около 4 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.