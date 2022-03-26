Командир полка "Азов": По официальным данным, в Мариуполе погибло до 4 тыс. человек. Но реальные потери пока невозможно оценить

"Мы не можем даже посчитать, сколько мирных жителей погибло под руинами, потому что их просто невозможно раскопать. По официальным данным, эта цифра доходит до 4 тыс. человек, но на самом деле оценить реальные потери крайне сложно. Среди них дети, пенсионеры и много других людей, которые, к сожалению, погибли здесь", – сказал Прокопенко.
Он подтвердил информацию о том, что сейчас на улицах Мариуполя лежит большое количество трупов и их никто не убирает.
"Это правда. Когда город еще полностью контролировался нашими силами, мы этому максимально способствовали и сопутствовали, [убирали трупы] совместно с местными властями. Но со временем, когда противник завязался в уличные бои, это делать стало крайне сложно. [Оккупанты] даже не считаются с личными потерями и не особо заморачиваются, чтобы эвакуировать тела своих погибших бойцов. Так же они относятся и к мирным жителям, которые здесь проживали", – отметил Прокопенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сколько людей остается в городе сейчас, точно неизвестно. 15 марта местные власти оценивали количество оставшихся в городе жителей в 350 тыс. 22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе заблокировано около 100 тыс. человек.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. По оценке властей, около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Андрющенко сообщил, что в попытке взять Мариуполь участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.