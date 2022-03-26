Командир полка "Азов": По официальным данным, в Мариуполе погибло до 4 тыс. человек. Но реальные потери пока невозможно оценить

По словам Прокопенко, сейчас на улицах Мариуполя лежит большое количество трупов и их никто не убирает Фото: ЕРА

"Мы не можем даже посчитать, сколько мирных жителей погибло под руинами, потому что их просто невозможно раскопать. По официальным данным, эта цифра доходит до 4 тыс. человек, но на самом деле оценить реальные потери крайне сложно. Среди них дети, пенсионеры и много других людей, которые, к сожалению, погибли здесь", – сказал Прокопенко.

Он подтвердил информацию о том, что сейчас на улицах Мариуполя лежит большое количество трупов и их никто не убирает.

"Это правда. Когда город еще полностью контролировался нашими силами, мы этому максимально способствовали и сопутствовали, [убирали трупы] совместно с местными властями. Но со временем, когда противник завязался в уличные бои, это делать стало крайне сложно. [Оккупанты] даже не считаются с личными потерями и не особо заморачиваются, чтобы эвакуировать тела своих погибших бойцов. Так же они относятся и к мирным жителям, которые здесь проживали", – отметил Прокопенко.

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