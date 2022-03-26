Командир полка "Азов": В Мариуполе противник забрасывает бомбоубежища и подвалы гранатами и обстреливает артиллерией

"Если в Мариуполе и остались целые бомбоубежища и подвалы, то уже сложно найти такие, где не сидят люди. Противник даже на это не обращает внимания. Они забрасывают эти бомбоубежища и подвалы гранатами, работают туда артиллерией. Противнику без разницы – сидят там военные или мирные граждане без оружия. Они с этим не считаются. Это самое страшное, что здесь происходит. Потому что невинные люди попадают под вражеские пули и снаряды. Остановить это каким-то образом крайне сложно. Единственное, что мы можем делать, – проводить контратаки, вытягивать из подвалов раненых или убитых граждан и пытаться их хоронить", – сказал Прокопенко.
При этом он подчеркнул, что доставать людей из-под завалов крайне проблематично.
"Под драмтеатром, куда упала огромная фугасная авиабомба, завалило практически 800 человек. Кого мы смогли достать – того достали. Остальные просто-напросто остались похоронены заживо. Драмтеатра как такового уже нет", – отметил Прокопенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сколько людей остается в городе сейчас, точно неизвестно. 15 марта местные власти оценивали количество оставшихся в городе жителей в 350 тыс. 22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе заблокировано около 100 тыс. человек.
На прошлой неделе военнослужащие полка "Азов" неоднократно призывали направить в город подкрепление и деблокировать его. Но советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что деблокировать город пока невозможно, проблему пытаются решить политико-дипломатическим путем.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.