Командир полка "Азов": В Мариуполе противник забрасывает бомбоубежища и подвалы гранатами и обстреливает артиллерией

По словам Прокопенко, в драмтеатре Мариуполя под завалами остались около 800 человек Фото: ЕРА

"Если в Мариуполе и остались целые бомбоубежища и подвалы, то уже сложно найти такие, где не сидят люди. Противник даже на это не обращает внимания. Они забрасывают эти бомбоубежища и подвалы гранатами, работают туда артиллерией. Противнику без разницы – сидят там военные или мирные граждане без оружия. Они с этим не считаются. Это самое страшное, что здесь происходит. Потому что невинные люди попадают под вражеские пули и снаряды. Остановить это каким-то образом крайне сложно. Единственное, что мы можем делать, – проводить контратаки, вытягивать из подвалов раненых или убитых граждан и пытаться их хоронить", – сказал Прокопенко.

При этом он подчеркнул, что доставать людей из-под завалов крайне проблематично.

"Под драмтеатром, куда упала огромная фугасная авиабомба, завалило практически 800 человек. Кого мы смогли достать – того достали. Остальные просто-напросто остались похоронены заживо. Драмтеатра как такового уже нет", – отметил Прокопенко.

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