Командир "Азова": В Мариуполе противник массово сдается в плен и несет колоссальные потери – в сутки на тот свет уходит по 50 человек

Отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" – одно из подразделений, которое защищает город.
Прокопенко назвал ситуацию в Мариуполе "крайне тяжелой, но контролируемой".
"Мы не устаем жечь вражеские танки, уничтожать вражескую пехоту, которая уже иссякла, которая теряет силы с каждым днем, и наступательные темпы угасают. Противник постоянно пытается вводить в бой новые резервы, но постоянно получает по зубам от наших подразделений и массово сдается в плен, не желает идти вперед", – сказал Прокопенко.
По его словам, оккупанты, которые окружили Мариуполь, – "холодные, голодные, голые, босые, не имеют абсолютно никакого желания воевать".
Прокопенко признал, что у противника "достаточно пушечного мяча", и рассказал, что в рядах оккупантов есть кадровые российские военные, боевики "ЛДНР" и "много попавших под амнистию заключенных, которым выдали в руки оружие".
"У них, конечно, мотивации крайне мало, вперед идти не хотят, но есть заградотряды, которые их просто-напросто гонят в шею. Они попадают под наш шквальный огонь, погибают на улице, бросают свои трупы, не хотят их эвакуировать... Зрелище, на самом деле, не для слабонервных. Мотивации, духа у них крайне мало, чтобы нас победить", – сказал командир "Азова".
Он рассказал, что украинские военнослужащие наносят "колоссальные потери" противнику.
"У нас подтвержденных уничтоженных танков 32. Это не учитывая старую советскую технику, которая старше меня и где-то глохнет по дороге, остается, грузнет в грязи... По БТР, БМП и другой бронетехнике цифру можно умножать на два, минимум 60 единиц было уничтожено. Где-то после 15 марта мы просто перестали считать вражескую пехоту. За сутки уходит на тот свет минимум по 50 человек, если брать по всему Мариуполю. Потери противник несет колоссальные", – утверждает Прокопенко.
Он сказал, что несмотря на превосходящие силы противника, украинские военнослужащие пытаются проводить успешные операции, идут в контратаку.
"Мы не сидим в глухой обороне. Пытаемся навязывать инициативу. Появляются возможности – пользуемся ими каждый день, чтобы ухудшить положение противника в городе. Несмотря на то, что вторую неделю ведутся городские бои, мы пытаемся контролировать ситуацию в полном объеме, держим все на контроле, и с каждым днем отправляем в ад все больше и больше оккупантов, которые пытаются захватить дом или улицу, выбиваем их обратно", – сказал Прокопенко.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сколько людей остается в городе сейчас, точно неизвестно. 15 марта местные власти оценивали количество оставшихся в городе жителей в 350 тыс. 22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе заблокировано около 100 тыс. человек.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. По оценке властей, около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Андрющенко сообщил, что в попытке взять Мариуполь участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.