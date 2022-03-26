Командир "Азова": В Мариуполе противник массово сдается в плен и несет колоссальные потери – в сутки на тот свет уходит по 50 человек

Прокопенко: У них, конечно, мотивации крайне мало, вперед идти не хотят Фото: azov.org.ua

Отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" – одно из подразделений, которое защищает город.

Прокопенко назвал ситуацию в Мариуполе "крайне тяжелой, но контролируемой".

"Мы не устаем жечь вражеские танки, уничтожать вражескую пехоту, которая уже иссякла, которая теряет силы с каждым днем, и наступательные темпы угасают. Противник постоянно пытается вводить в бой новые резервы, но постоянно получает по зубам от наших подразделений и массово сдается в плен, не желает идти вперед", – сказал Прокопенко.

По его словам, оккупанты, которые окружили Мариуполь, – "холодные, голодные, голые, босые, не имеют абсолютно никакого желания воевать".

Прокопенко признал, что у противника "достаточно пушечного мяча", и рассказал, что в рядах оккупантов есть кадровые российские военные, боевики "ЛДНР" и "много попавших под амнистию заключенных, которым выдали в руки оружие".

"У них, конечно, мотивации крайне мало, вперед идти не хотят, но есть заградотряды, которые их просто-напросто гонят в шею. Они попадают под наш шквальный огонь, погибают на улице, бросают свои трупы, не хотят их эвакуировать... Зрелище, на самом деле, не для слабонервных. Мотивации, духа у них крайне мало, чтобы нас победить", – сказал командир "Азова".

Он рассказал, что украинские военнослужащие наносят "колоссальные потери" противнику.

"У нас подтвержденных уничтоженных танков 32. Это не учитывая старую советскую технику, которая старше меня и где-то глохнет по дороге, остается, грузнет в грязи... По БТР, БМП и другой бронетехнике цифру можно умножать на два, минимум 60 единиц было уничтожено. Где-то после 15 марта мы просто перестали считать вражескую пехоту. За сутки уходит на тот свет минимум по 50 человек, если брать по всему Мариуполю. Потери противник несет колоссальные", – утверждает Прокопенко.

Он сказал, что несмотря на превосходящие силы противника, украинские военнослужащие пытаются проводить успешные операции, идут в контратаку.

"Мы не сидим в глухой обороне. Пытаемся навязывать инициативу. Появляются возможности – пользуемся ими каждый день, чтобы ухудшить положение противника в городе. Несмотря на то, что вторую неделю ведутся городские бои, мы пытаемся контролировать ситуацию в полном объеме, держим все на контроле, и с каждым днем отправляем в ад все больше и больше оккупантов, которые пытаются захватить дом или улицу, выбиваем их обратно", – сказал Прокопенко.

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