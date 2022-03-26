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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Командир "Азова": В Мариуполе бойцы проявляют такой героизм! Идут в бой после ампутаций пальцев, тяжелых осколочных ранений

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Прокопенко: Хотелось бы, чтобы все эти бойцы, которые проявляют такую волю к победе, героизм, обязательно были награждены
Прокопенко: Хотелось бы, чтобы все эти бойцы, которые проявляют такую волю к победе, героизм, обязательно были награждены
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что бойцы его подразделения, которые защищают Мариуполь Донецкой области, демонстрируют огромный патриотизм.

"Я со своим личным составом никогда не унываю и никогда не сомневаюсь в своих ребятах. Но тот героизм, который они демонстрируют здесь... Когда бойцы получают третье, четвертое ранение, у кого-то ампутация пальцев, у кого-то тяжелое осколочное ранение, а они говорят: "Командир, я готов идти в бой через пару дней, когда опять стану на ноги". Это сложно описать словами. Люди проявляют такой героизм, такое рвение! У них настолько сильная мотивация и сила духа, чтобы бороться и воевать дальше!" – сказал Прокопенко.

Он убежден, что они заслуживают государственных наград.

"Хотелось бы, чтобы все эти бойцы, которые проявляют такую волю к победе, героизм, обязательно были награждены. Они заслуживают этого, – сказал Прокопенко. – Я очень рад, что у нас во время этой войны появилось очень много талантливых молодых офицеров, сержантов и солдат, которые имеют имеют такую силу воли повести за собой людей, которые верят им, которые готовы сражаться до последнего, на пределе человеческих способностей идут в бой, не спят сутками. На этом холоде, морозе, под пулями, снарядами. Они ничего не боятся. Они настолько мотивированы!"

Он сказал, что, несмотря на превосходящие силы противника, украинские военнослужащие пытаются проводить успешные операции, идут в контратаку.

"Мы на своей земле, мы знаем, что мы победим. Мы будем биться до последней капли крови", – заявил Прокопенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сколько людей остается в городе сейчас, точно неизвестно. 15 марта местные власти оценивали количество оставшихся в городе жителей в 350 тыс. 22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе заблокировано около 100 тыс. человек.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. По оценке властей, около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Андрющенко сообщил, что в попытке взять Мариуполь участвует около 14 тыс. российских военныхЭто почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Донецкая область, Мариуполь, полк Азов, российская агрессия, война России против Украины, Денис Прокопенко
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