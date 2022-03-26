Командир "Азова": В Мариуполе бойцы проявляют такой героизм! Идут в бой после ампутаций пальцев, тяжелых осколочных ранений

Прокопенко: Хотелось бы, чтобы все эти бойцы, которые проявляют такую волю к победе, героизм, обязательно были награждены Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Я со своим личным составом никогда не унываю и никогда не сомневаюсь в своих ребятах. Но тот героизм, который они демонстрируют здесь... Когда бойцы получают третье, четвертое ранение, у кого-то ампутация пальцев, у кого-то тяжелое осколочное ранение, а они говорят: "Командир, я готов идти в бой через пару дней, когда опять стану на ноги". Это сложно описать словами. Люди проявляют такой героизм, такое рвение! У них настолько сильная мотивация и сила духа, чтобы бороться и воевать дальше!" – сказал Прокопенко.

Он убежден, что они заслуживают государственных наград.

"Хотелось бы, чтобы все эти бойцы, которые проявляют такую волю к победе, героизм, обязательно были награждены. Они заслуживают этого, – сказал Прокопенко. – Я очень рад, что у нас во время этой войны появилось очень много талантливых молодых офицеров, сержантов и солдат, которые имеют имеют такую силу воли повести за собой людей, которые верят им, которые готовы сражаться до последнего, на пределе человеческих способностей идут в бой, не спят сутками. На этом холоде, морозе, под пулями, снарядами. Они ничего не боятся. Они настолько мотивированы!"

Он сказал, что, несмотря на превосходящие силы противника, украинские военнослужащие пытаются проводить успешные операции, идут в контратаку.

"Мы на своей земле, мы знаем, что мы победим. Мы будем биться до последней капли крови", – заявил Прокопенко.

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