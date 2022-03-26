"Рано или поздно деблокада Мариуполя произойдет. Но я не имею права раскрывать военные тайны". Командир "Азова" рассказал о разговоре с Зеленским

"Разговор состоялся... Инициатива была не только с моей стороны. Разговор был достаточно короткий, но конструктивный", – сообщил Прокопенко.
Он сказал, что не может говорить о деталях.
"Я не хочу раскрывать военные тайны, не имею на это права... Но есть очень много положительных вещей, которые мы обсудили. Я рад, что высшее военно-политическое руководство заинтересовано в вопросе Мариуполя, в вопросе деблокады. И я знаю, что рано или поздно это произойдет", – заявил командир "Азова".
Он убежден, что украинским военнослужащим удастся удержать город.
"Мариуполь будет украинским. Мы будем держать его до последнего. Мы верим и знаем, что рано или поздно произойдет деблокада, – подчеркнул еще раз Прокопенко. – Однозначно будет успех в этой операции и мы выстоим".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сколько людей остается в городе сейчас, точно неизвестно. 15 марта местные власти оценивали количество оставшихся в городе жителей в 350 тыс. 22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе заблокировано около 100 тыс. человек.
На прошлой неделе военнослужащие полка "Азов" неоднократно призывали направить в город подкрепление и деблокировать его. Но советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что деблокировать город пока невозможно, проблему пытаются решить политико-дипломатическим путем.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.