"Рано или поздно деблокада Мариуполя произойдет. Но я не имею права раскрывать военные тайны". Командир "Азова" рассказал о разговоре с Зеленским

Прокопенко: Мариуполь будет украинским. Мы будем держать его до последнего Фото: azov.org.ua

"Разговор состоялся... Инициатива была не только с моей стороны. Разговор был достаточно короткий, но конструктивный", – сообщил Прокопенко.

Он сказал, что не может говорить о деталях.

"Я не хочу раскрывать военные тайны, не имею на это права... Но есть очень много положительных вещей, которые мы обсудили. Я рад, что высшее военно-политическое руководство заинтересовано в вопросе Мариуполя, в вопросе деблокады. И я знаю, что рано или поздно это произойдет", – заявил командир "Азова".

Он убежден, что украинским военнослужащим удастся удержать город.

"Мариуполь будет украинским. Мы будем держать его до последнего. Мы верим и знаем, что рано или поздно произойдет деблокада, – подчеркнул еще раз Прокопенко. – Однозначно будет успех в этой операции и мы выстоим".

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