По Львову 26 марта оккупанты выпустили шесть ракет, ГСЧС потушила пожар на нефтебазе к утру

Ракеты оккупантов попали в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода Фото: ДСНС України / Telegram

"26 марта около 16.30 в городе Львов в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар. 27 марта в 05.02 пожар локализован. В 06.49 – ликвидирован", – говорится в сообщении.

Патрульная полиция во Львове обнаружила мужчину, который снимал полет ракеты и момент, когда она попала в цель, сообщила пресс-служба полиции в Facebook. Также у него на планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он отправлял на российские номера. Задержанного передали СБУ.

Командование Воздушных сил ВСУ 26 марта отметило, что оккупанты сейчас существенно снизили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, но вместо этого наносят массированные ракетные удары.

"Шесть таких ракет российские оккупанты выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода", – говорится в сообщении.

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