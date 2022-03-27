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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По Львову 26 марта оккупанты выпустили шесть ракет, ГСЧС потушила пожар на нефтебазе к утру

Ракеты оккупантов попали в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода
Ракеты оккупантов попали в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода
Фото: ДСНС України / Telegram

Утром 27 марта Госслужба по чрезвычайным ситуациям потушила пожар на территории промышленного предприятия во Львове, возникший в результате обстрела. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"26 марта около 16.30 в городе Львов в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар. 27 марта в 05.02 пожар локализован. В 06.49 – ликвидирован", – говорится в сообщении.

Патрульная полиция во Львове обнаружила мужчину, который снимал полет ракеты и момент, когда она попала в цель, сообщила пресс-служба полиции в Facebook. Также у него на планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он отправлял на российские номера. Задержанного передали СБУ. 

https://www.facebook.com/lvivpolice/posts/282889904007476

Командование Воздушных сил ВСУ 26 марта отметило, что оккупанты сейчас существенно снизили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, но вместо этого наносят массированные ракетные удары.

"Шесть таких ракет российские оккупанты выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/341463411354947

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Львов 26 марта обстреляли двумя залпами. Удары российских оккупантов пришлись на нефтебазу и завод, возник пожар. В результате нападения, по данным местных властей, пострадали пять человек. По словам мэра города, ударной волной были повреждены также школа и детский сад.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что удар был совершен ракетами "Калибр".

Теги: Львов, пожар, ГСЧС, патрульная полиция, обстрелы, нефтебаза, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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