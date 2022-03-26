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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Ракетными ударами по Львову оккупанты пытаются запугать находящихся там украинцев и дипломатов

Ермак подчеркнул, что россияне не запугают украинцев
Ермак подчеркнул, что россияне не запугают украинцев
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Ракетные удары, которые российские оккупанты нанесли по Львову 26 марта, являются попыткой запугать людей, которые в этом городе проживают. Такое мнение выразил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Ракетные удары россиян по городу Львов – это попытка напугать украинцев, дипломатов демократических стран, находящихся в городе", – написал он.

Глава ОП заявил, что "Украину точно не испугать такими преступлениями россиян".

"А западным партнерам хочу еще раз сказать: закройте небо, покажите силу такую, как показывает украинская армия в борьбе с российской", – призвал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Львов сегодня обстреливали двумя залпами. Удары российских оккупантов пришлись на нефтебазу и завод, возник пожар. В результате нападения, по данным местных властей, пострадали пять человек.

Теги: Россия, Львов, пожар, война, нападение, обстрелы, украинцы, иностранцы, нефтебаза, война России против Украины, ракеты, дипломаты, президент, ракета, Андрей Ермак, российские оккупанты
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