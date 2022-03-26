Ермак: Ракетными ударами по Львову оккупанты пытаются запугать находящихся там украинцев и дипломатов

Ермак подчеркнул, что россияне не запугают украинцев Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Ракетные удары россиян по городу Львов – это попытка напугать украинцев, дипломатов демократических стран, находящихся в городе", – написал он.

Глава ОП заявил, что "Украину точно не испугать такими преступлениями россиян".

"А западным партнерам хочу еще раз сказать: закройте небо, покажите силу такую, как показывает украинская армия в борьбе с российской", – призвал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Львов сегодня обстреливали двумя залпами. Удары российских оккупантов пришлись на нефтебазу и завод, возник пожар. В результате нападения, по данным местных властей, пострадали пять человек.