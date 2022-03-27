Россияне нанесли удар запрещенными кассетными боеприпасами по Красногоровке – МВД

Находиться рядом с такими боеприпасами – смертельно опасно, предупредили в МВД Фото: МВС України / Facebook

"Враг нанес удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы. Боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники, полиция ГСЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы", – говорится в сообщении.

В МВД предупреждают, что "время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно". В министерстве призвали жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам.

Американский журналист издания Buzzfeed Кристофер Миллер сообщил также, что вблизи Авдеевки Донецкой области россияне использовали белый фосфор. Применение россиянами запрещенных фосфорных боеприпасов уже фиксировали в Луганской, Донецкой областях и под Киевом.

Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians. * Photos from a Ukrainian lieutenant taken in real-time moments ago as we spoke. He described the situation as “madness.” pic.twitter.com/t2QvI2ljbU — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 26, 2022

Накануне, 26 марта, в результате действий россиян в Красногоровке были ранены четыре человека, в Марьинке – погиб один мирный житель и ранены двое, сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

"На 9.00 27 марта в Донецкой области известно о 128 погибших и 521 раненом среди гражданских. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно – там счет идет на тысячи", – написал Кириленко.

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