В воскресенье будут работать гуманитарные коридоры из Мариуполя и Бердянска – ОП

В течение 26 марта из мест боевых действий против российских оккупантов по гуманитарным коридорам вывезли более 5 тыс. украинцев Фото: Кирило Тимошенко / Telegram

"15 автобусов выехали в Бердянск для централизованной эвакуации. Место сбора: спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27", – рассказал он.

Тимошенко отметил, что для частных автомобилей мариупольцев, которые будут двигаться по гуманитарному коридору, будет работать дозаправка по адресу: ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

В Бердянске работают штабы, в которых мариупольцам предоставляется необходимая помощь. Контактные телефоны: 0615336276, 0615335252, 0975515917, 0504397529.

Также в помощь мариупольцам работает штаб в Запорожье. Телефоны: 0952204111, 0672204112, 0800503508.

Второй маршрут, который запланирован на 27 марта, – Рубежное – Бахмут.

"Эвакуация будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города", – информирует Тимошенко.



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