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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные освободили от оккупантов несколько сел в Запорожской и Харьковской областях

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Украинские бойцы отбили у оккупантов ряд населенных пунктов
Украинские бойцы отбили у оккупантов ряд населенных пунктов
Фото: Роман Доник / Facebook

Мелитопольский батальон территориальной обороны вместе с другими подразделениями сил обороны Запорожского края освободил от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка. Об этом сообщила 26 марта Запорожская облгосадминистрация.

В результате успешной наступательной операции, по данным Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, украинские бойцы "обезвредили более 80 единиц живой силы врага, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения РФ".

"Стоит отметить, что оккупанты постоянно несут значительные потери. По словам теробороновцев Мелитопольского батальона территориальной обороны, враг, вторгшийся на нашу землю, теперь чувствует себя очень некомфортно не только на линии фронта, но и за ней", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/280125970963928

Также ВСУ перешли в контрнаступление в Харьковской области, сообщил глава ОГА Олег Синегубов. В частности, по его информации, ВСУ изгнали оккупантов из села Гусаровка Балаклейского района.

На изюмском направлении продолжаются бои, подразделения ПВО ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34.

Фото уничтоженной российской техники в Гусаровке показал волонтер Роман Доник. По его информации, там стояли два российских батальона при поддержке спецназа. 

https://www.facebook.com/skitalec/posts/5356663311032253

Накануне, 26 марта, ВСУ освободили от оккупантов село Малая Рогань в Харьковской области, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. В тот же день ВСУ освободили также село Ольховка под Харьковом, сообщили командиры батальонов теробороны в составе 127-й бригады ВСУ Константин Немичев и Сергей Величко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.

22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию Пентагона отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева. По данным телеканала, украинские военные борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской.

23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.

24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.

По информации секретаря СНБО Алексея Данилова на 26 марта, контрнаступление украинских военных "абсолютно продуктивно".

Теги: Вооруженные силы Украины, военная техника, Харьковская область, Запорожская область, Роман Доник, истребители, ВСУ, батальоны, наступление, война России против Украины, Олег Синегубов
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