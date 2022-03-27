Украинские военные освободили от оккупантов несколько сел в Запорожской и Харьковской областях

В результате успешной наступательной операции, по данным Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, украинские бойцы "обезвредили более 80 единиц живой силы врага, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения РФ".

"Стоит отметить, что оккупанты постоянно несут значительные потери. По словам теробороновцев Мелитопольского батальона территориальной обороны, враг, вторгшийся на нашу землю, теперь чувствует себя очень некомфортно не только на линии фронта, но и за ней", – говорится в сообщении.

Также ВСУ перешли в контрнаступление в Харьковской области, сообщил глава ОГА Олег Синегубов. В частности, по его информации, ВСУ изгнали оккупантов из села Гусаровка Балаклейского района.

На изюмском направлении продолжаются бои, подразделения ПВО ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34.

Фото уничтоженной российской техники в Гусаровке показал волонтер Роман Доник. По его информации, там стояли два российских батальона при поддержке спецназа.

Накануне, 26 марта, ВСУ освободили от оккупантов село Малая Рогань в Харьковской области, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. В тот же день ВСУ освободили также село Ольховка под Харьковом, сообщили командиры батальонов теробороны в составе 127-й бригады ВСУ Константин Немичев и Сергей Величко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)