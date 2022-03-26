В Харьковской области ВСУ освободили несколько населенных пунктов – Синегубов

"В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", – написал Синегубов.
По его словам, бои на изюмском направлении продолжаются.
"Там наши войска тоже держат оборонительные позиции! Вооруженные силы Украины продолжают защищать Харьковскую область и не отступают ни на метр. За нами – победа!" – написал Синегубов.
В комментарии Общественному Синегубов отметил, что Изюм остается самой горячей точкой области. На этом направлении ВСУ отбили несколько попыток наступления. "Оккупант пытается обойти город Изюм, пройти частично через него, чтобы переправить свои войска в Луганскую и Донецкую области, фактически отрезать линию ООС", – пояснил чиновник.
Сегодня утром ВСУ освободили от оккупантов село Малая Рогань в Харьковской области, сообщил в Facebook начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.
22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию Пентагона отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева. По данным телеканала, украинские военные борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской.
23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.
24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.
По информации секретаря СНБО Алексея Данилова на 26 марта, контрнаступление украинских военных "абсолютно продуктивно".