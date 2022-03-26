В Харьковской области ВСУ освободили несколько населенных пунктов – Синегубов

Синегубов: ВСУ продолжают защищать Харьковскую область и не отступают ни на метр Фото: kharkivoda.gov.ua

"В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", – написал Синегубов.

По его словам, бои на изюмском направлении продолжаются.

"Там наши войска тоже держат оборонительные позиции! Вооруженные силы Украины продолжают защищать Харьковскую область и не отступают ни на метр. За нами – победа!" – написал Синегубов.

В комментарии Общественному Синегубов отметил, что Изюм остается самой горячей точкой области. На этом направлении ВСУ отбили несколько попыток наступления. "Оккупант пытается обойти город Изюм, пройти частично через него, чтобы переправить свои войска в Луганскую и Донецкую области, фактически отрезать линию ООС", – пояснил чиновник.

Сегодня утром ВСУ освободили от оккупантов село Малая Рогань в Харьковской области, сообщил в Facebook начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

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