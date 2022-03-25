Перешли на сторону врага. ГБР открыло производство в отношении бывшего мэра Изюма, двух депутатов горсовета и экс-полицейского

"Установлено, что злоумышленники перешли на сторону врага и стали помогать оккупационным войскам. Они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников теробороны и членов их семей", – заявили в ГБР.

В бюро обвинили фигурантов в коллаборационизме и сообщили, что они также занимаются распространением дезинформации среди населения.

"Предатели тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма. Коллаборанты также призывают местных жителей к сотрудничеству с захватчиками", – пояснили в ГБР.

Имен фигурантов в бюро не называли, но перед этим мэр Изюма Валерий Марченко заявил, что сотрудничать с оккупантами стали депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим сотрудником полиции Владиславом Соколовым и экс-мэром Александром Божковым.

24 марта Верховная Рада усилила ответственность за коллаборационизм. За сотрудничество с государством-агрессором теперь предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы, также запрещается занимать ряд должностей в будущем.

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