Перешли на сторону врага. ГБР открыло производство в отношении бывшего мэра Изюма, двух депутатов горсовета и экс-полицейского

"Установлено, что злоумышленники перешли на сторону врага и стали помогать оккупационным войскам. Они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников теробороны и членов их семей", – заявили в ГБР.
В бюро обвинили фигурантов в коллаборационизме и сообщили, что они также занимаются распространением дезинформации среди населения.
"Предатели тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма. Коллаборанты также призывают местных жителей к сотрудничеству с захватчиками", – пояснили в ГБР.
Имен фигурантов в бюро не называли, но перед этим мэр Изюма Валерий Марченко заявил, что сотрудничать с оккупантами стали депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим сотрудником полиции Владиславом Соколовым и экс-мэром Александром Божковым.
24 марта Верховная Рада усилила ответственность за коллаборационизм. За сотрудничество с государством-агрессором теперь предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы, также запрещается занимать ряд должностей в будущем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
Изюм остается критической точкой в области, отмечал глава обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи, оккупанты не согласовывают "зеленые коридоры". "Россияне пытаются усилить изюмское направление, но украинская армия отражает все атаки", – отметил Синегубов.
24 марта в России заявили об оккупации Изюма, Синегубов эту информацию опроверг.