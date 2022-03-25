Экс-мэр Изюма и два депутата сотрудничают с российскими оккупантами – горсовет

"Наша армия сейчас героически защищает город, [...] но тем временем в самом городе сейчас совершается преступление! Государственная измена! Депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим сотрудником милиции Владиславом Соколовым и экс-мэром Александром Божковым начали сотрудничество с российскими оккупантами", – сказал он.

По словам мэра Изюма, упомянутые граждане "предоставляют врагам информацию о расположении войск ВСУ, доносят информацию о местных активистах, предпринимателях, военнослужащих ТрО и членах их семей".

"Собирают персональные данные оставшихся в городе людей под видом выдачи "гуманитарной помощи". Также они сознательно дезинформируют изюмцев, находящихся в городе без каких-либо средств связи, о том, что якобы государственные и городские власти сдали Киев, Харьков и Изюм, и призывают всех находящихся в блокадном городе сотрудничать с российскими оккупантами", – объяснил Марченко.

Он считает, что действия Фомичевского, Козлова, Соколова и Божкова, "без сомнения, являются государственной изменой".

"Эти предатели понесут ответственность за свои действия согласно законам военного времени. Поэтому я обращаюсь к представителям правоохранительных органов с официальным заявлением о совершении организованной группой лиц в Изюме преступления, предусмотренного ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины", – заявил Марченко.

Он назвал упомянутых людей коллаборантами, которые мешают сопротивлению Изюма вражеским оккупантам.

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NewsRoom пишет, что Божков был членом Партии регионов и "Нашего края", Козлов – депутат от Блока Светличной "Разом", а Фомичевский – депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь".