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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-мэр Изюма и два депутата сотрудничают с российскими оккупантами – горсовет

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За контроль над Изюмом идут бои
За контроль над Изюмом идут бои
Фото: ТРУХА Харьков + Украина / Telegram

Бывший мэр Изюма и два депутата городского совета сотрудничают с российскими оккупантами, которые пытаются захватить город. Об этом мэр Изюма Валерий Марченко заявил в видеообращении, опубликованном 25 марта в Facebook начальника городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максима Стрельника.

"Наша армия сейчас героически защищает город, [...] но тем временем в самом городе сейчас совершается преступление! Государственная измена! Депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим сотрудником милиции Владиславом Соколовым и экс-мэром Александром Божковым начали сотрудничество с российскими оккупантами", – сказал он.

По словам мэра Изюма, упомянутые граждане "предоставляют врагам информацию о расположении войск ВСУ, доносят информацию о местных активистах, предпринимателях, военнослужащих ТрО и членах их семей".

"Собирают персональные данные оставшихся в городе людей под видом выдачи "гуманитарной помощи". Также они сознательно дезинформируют изюмцев, находящихся в городе без каких-либо средств связи, о том, что якобы государственные и городские власти сдали Киев, Харьков и Изюм, и призывают всех находящихся в блокадном городе сотрудничать с российскими оккупантами", – объяснил Марченко.

Он считает, что действия Фомичевского, Козлова, Соколова и Божкова, "без сомнения, являются государственной изменой".

"Эти предатели понесут ответственность за свои действия согласно законам военного времени. Поэтому я обращаюсь к представителям правоохранительных органов с официальным заявлением о совершении организованной группой лиц в Изюме преступления, предусмотренного ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины", – заявил Марченко.

Он назвал упомянутых людей коллаборантами, которые мешают сопротивлению Изюма вражеским оккупантам.

https://www.facebook.com/max.strel.9/videos/1380671539059672/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

NewsRoom пишет, что Божков был членом Партии регионов и "Нашего края", Козлов – депутат от Блока Светличной "Разом", а Фомичевский – депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.

Изюм остается критической точкой в области, отмечал глава обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи, оккупанты не согласовывают "зеленые коридоры". "Россияне пытаются усилить изюмское направление, но украинская армия отражает все атаки", – отметил Синегубов.

24 марта в России заявили об оккупации Изюма, Синегубов эту информацию опроверг.

Теги: война, депутаты, оккупация, Изюм, горсовет, вторжение, правоохранители, преступление, война России против Украины, войска, сотрудничество, мэр, коллаборационизм
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