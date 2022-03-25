От 10 до 12 лет. Верховная Рада ужесточила наказание за коллаборационизм

За сотрудничество с государством-агрессором будет запрещено занимать ряд должностей в будущем Фото: rada.gov.ua

Отмечается, что ВР внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по усовершенствованию ответственности за коллаборационную деятельность и особенности применения мер за совершение преступлений против основ национальной и общественной безопасности.

За сотрудничество с государством-агрессором теперь предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы, также запрещается занимать ряд должностей в будущем.

"Этот законопроект устанавливает справедливое наказание для лиц, осуществляющих пособничество государству-агрессору, которые сотрудничают с его оккупационной администрацией, вооруженными или военизированными формированиями в ущерб Украине. Также ограничивается доступ таких лиц к должностям, связанным с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком от 10 до 15 лет с возможной полной конфискацией имущества", – отметила в Telegram глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Сообщается, что законопроект относит подследственность дел о сотрудничестве с государством-агрессором к следственным органам безопасности, а также распространяет на такое уголовное правонарушение возможность специального досудебного расследования.

Шуляк также добавила, что к подозреваемым в государственной измене и сотрудничестве с агрессором будет применяться мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, для определенной части таких подозреваемых судья имеет право не определить размер залога.