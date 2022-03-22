В оккупированном Бердянске появился самопровозглашенный "и.о. мэра". Открыто производство по факту коллаборационизма

Мужчина заявил, что "берет на себя полномочия" по управлению городом из-за "полного самоустранения действующей власти и нежелания сотрудничать с военно-гражданской администрацией". Он также повторил пропагандистские заявления российских властей о "госперевороте в Украине" и "киевской хунте" и пообещал, что "вместе с братским российским народом удастся наладить мирную жизнь".

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Офисе генпрокурора. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

В прокуратуре отметили, что автор видеообращения обозначил свои намерения "способствовать созданию незаконного органа власти на оккупированной территории Бердянска".

Досудебное расследование ведет управление Нацполиции в Запорожской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)