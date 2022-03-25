В Харьковской области уничтожены вертолет оккупантов и комплекс РЭБ, глушивший связь – глава обладминистрации

"Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что вместе с комплексом РЭБ "ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой".
"Утром в Харьковском районе 92-я механизированная бригада и военнослужащие Харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты. Бойцы этой же 92-й бригады взяли в плен 17 оккупантов, 15 из которых мобилизованы из так называемых "ДНР/ЛНР", – рассказал Синегубов.
Он объяснил, что украинские военные "отмечают обнищавшую экипировку бойцов из недореспублик, у некоторых из них – состояние наркотического и алкогольного опьянения и полная деморализация".
"В том же Харьковском районе мобильные подразделения ВСУ артиллерией уничтожили вражеский вертолет противника, стоявший прямо на земле. Россияне в последнее время дают все больше поводов для позорных поражений", – заявил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 25 марта российская армия потеряла в ходе войны с Украиной около 16,1 тыс. человек, сотни танков и других боевых бронированных машин, десятки самолетов, вертолетов и другой военной техники.
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил сегодня со ссылкой на инсайдеров, что согласно внутренней информации из РФ, в войне против Украины уничтожены почти 20 тыс. человек, почти 5 тыс. из них – наемники частных военных компаний.
Минобороны РФ 25 марта признало гибель только 1351 военного, отправленного в Украину.