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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области уничтожены вертолет оккупантов и комплекс РЭБ, глушивший связь – глава обладминистрации

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Вместе с комплексом РЭБ ВСУ уничтожили около 50 военных из РФ
Вместе с комплексом РЭБ ВСУ уничтожили около 50 военных из РФ
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

25 марта в Харьковской области Вооруженные силы Украины провели "мощную операцию" по уничтожению вражеского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что вместе с комплексом РЭБ "ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой".

"Утром в Харьковском районе 92-я механизированная бригада и военнослужащие Харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты. Бойцы этой же 92-й бригады взяли в плен 17 оккупантов, 15 из которых мобилизованы из так называемых "ДНР/ЛНР", – рассказал Синегубов.

Он объяснил, что украинские военные "отмечают обнищавшую экипировку бойцов из недореспублик, у некоторых из них – состояние наркотического и алкогольного опьянения и полная деморализация".

"В том же Харьковском районе мобильные подразделения ВСУ артиллерией уничтожили вражеский вертолет противника, стоявший прямо на земле. Россияне в последнее время дают все больше поводов для позорных поражений", – заявил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 25 марта российская армия потеряла в ходе войны с Украиной около 16,1 тыс. человек, сотни танков и других боевых бронированных машин, десятки самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил сегодня со ссылкой на инсайдеров, что согласно внутренней информации из РФ, в войне против Украины уничтожены почти 20 тыс. человек, почти 5 тыс. из них – наемники частных военных компаний.

Минобороны РФ 25 марта признало гибель только 1351 военного, отправленного в Украину.

Теги: Россия, армия, война, Вооруженные силы Украины, алкоголь, Харьковская область, вертолет, плен, разведчики, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Олег Синегубов
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