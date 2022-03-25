В Харьковской области уничтожены вертолет оккупантов и комплекс РЭБ, глушивший связь – глава обладминистрации

Вместе с комплексом РЭБ ВСУ уничтожили около 50 военных из РФ Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

"Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что вместе с комплексом РЭБ "ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой".

"Утром в Харьковском районе 92-я механизированная бригада и военнослужащие Харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты. Бойцы этой же 92-й бригады взяли в плен 17 оккупантов, 15 из которых мобилизованы из так называемых "ДНР/ЛНР", – рассказал Синегубов.

Он объяснил, что украинские военные "отмечают обнищавшую экипировку бойцов из недореспублик, у некоторых из них – состояние наркотического и алкогольного опьянения и полная деморализация".

"В том же Харьковском районе мобильные подразделения ВСУ артиллерией уничтожили вражеский вертолет противника, стоявший прямо на земле. Россияне в последнее время дают все больше поводов для позорных поражений", – заявил Синегубов.

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