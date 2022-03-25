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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне – трусы". Буданов заявил, что оккупанты избегают наземных столкновений с украинской армией

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Войска РФ регулярно обстреливают населенные пункты Украины, используя крупнокалиберную артиллерию, системы залпового огня, а также наносят авиаудары
Войска РФ регулярно обстреливают населенные пункты Украины, используя крупнокалиберную артиллерию, системы залпового огня, а также наносят авиаудары
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Российские оккупанты избегают наземных столкновений с украинской армией. Об этом в интервью американскому изданию The Nation, опубликованном 25 марта, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, война в Украине перешла в новую фазу, когда россияне начали избегать прямых столкновений с ВСУ и обстреливать украинские города.

"Россияне – трусы, потому что они бомбили и обстреливали наших мирных людей, наши больницы, наши театры и роддома", – подчеркнул Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Войска РФ регулярно обстреливают населенные пункты Украины, используя крупнокалиберную артиллерию, системы залпового огня, а также наносят авиаудары. Помимо этого, зафиксировано применение противником баллистических ракет, фосфорных и кассетных боеприпасов.

В частности, сегодня российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет по Виннице.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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