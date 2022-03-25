"Россияне – трусы". Буданов заявил, что оккупанты избегают наземных столкновений с украинской армией

Войска РФ регулярно обстреливают населенные пункты Украины, используя крупнокалиберную артиллерию, системы залпового огня, а также наносят авиаудары Фото: Володимир Зеленський / Facebook

По его словам, война в Украине перешла в новую фазу, когда россияне начали избегать прямых столкновений с ВСУ и обстреливать украинские города.

"Россияне – трусы, потому что они бомбили и обстреливали наших мирных людей, наши больницы, наши театры и роддома", – подчеркнул Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)