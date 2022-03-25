"Россияне – трусы". Буданов заявил, что оккупанты избегают наземных столкновений с украинской армией

По его словам, война в Украине перешла в новую фазу, когда россияне начали избегать прямых столкновений с ВСУ и обстреливать украинские города.
"Россияне – трусы, потому что они бомбили и обстреливали наших мирных людей, наши больницы, наши театры и роддома", – подчеркнул Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Войска РФ регулярно обстреливают населенные пункты Украины, используя крупнокалиберную артиллерию, системы залпового огня, а также наносят авиаудары. Помимо этого, зафиксировано применение противником баллистических ракет, фосфорных и кассетных боеприпасов.
В частности, сегодня российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет по Виннице.