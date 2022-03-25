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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет по территории командования Воздушных сил в Виннице, есть разрушения

В результате ракетного удара по территории командования есть существенные разрушения инфраструктуры
В результате ракетного удара по территории командования есть существенные разрушения инфраструктуры
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

25 марта примерно в 16.30 российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Виннице. Об этом командование ВС ВСУ сообщило в Facebook.

Также о том, что город находится под атакой, информировал глава Винницкой областной государственной (военной) администрации Сергей Борзов. Он призывал жителей областного центра прятаться в укрытия, когда объявлена воздушная тревога. 

Часть ракет, выпущенных в город оккупантами, сбила украинская противовоздушная оборона, сообщили в командовании. 

"Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре. Последствия ракетного удара оккупантов уточняются", – добавили там. 

О погибших в результате атаки не сообщается.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/340662784768343

Контекст:

6 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по аэропорту Винницы и обстреляли воинскую часть в Гавришовке (село прилегает к территории винницкого аэропорта).

В результате атаки погибло не менее девяти человек (пятеро гражданских и четверо военных), 15 получили ранения. 

Ракеты были выпущены из акватории Черного моря, сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Вероятно, это стратегические крылатые ракеты Х-101. Максимальная их дальность – более 5000 км.

Еще одному ракетному обстрелу Винница подверглась 16 марта, тогда была повреждена телевышка.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Винница, война России против Украины, разрушения, Воздушные силы Украины, Сергей Борзов, крылатая ракета
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