Российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет по территории командования Воздушных сил в Виннице, есть разрушения

В результате ракетного удара по территории командования есть существенные разрушения инфраструктуры Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Также о том, что город находится под атакой, информировал глава Винницкой областной государственной (военной) администрации Сергей Борзов. Он призывал жителей областного центра прятаться в укрытия, когда объявлена воздушная тревога.

Часть ракет, выпущенных в город оккупантами, сбила украинская противовоздушная оборона, сообщили в командовании.

"Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре. Последствия ракетного удара оккупантов уточняются", – добавили там.

О погибших в результате атаки не сообщается.

Война России против Украины. Главное (обновляется)