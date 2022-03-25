Российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет по территории командования Воздушных сил в Виннице, есть разрушения

Также о том, что город находится под атакой, информировал глава Винницкой областной государственной (военной) администрации Сергей Борзов. Он призывал жителей областного центра прятаться в укрытия, когда объявлена воздушная тревога.
Часть ракет, выпущенных в город оккупантами, сбила украинская противовоздушная оборона, сообщили в командовании.
"Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре. Последствия ракетного удара оккупантов уточняются", – добавили там.
О погибших в результате атаки не сообщается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по аэропорту Винницы и обстреляли воинскую часть в Гавришовке (село прилегает к территории винницкого аэропорта).
В результате атаки погибло не менее девяти человек (пятеро гражданских и четверо военных), 15 получили ранения.
Ракеты были выпущены из акватории Черного моря, сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Вероятно, это стратегические крылатые ракеты Х-101. Максимальная их дальность – более 5000 км.
Еще одному ракетному обстрелу Винница подверглась 16 марта, тогда была повреждена телевышка.