Под обстрел оккупантов в Виннице попала телевышка, в городе отключено эфирное телевещание – Госспецсвязи

"Утром 16 марта оккупанты обстреляли телебашню концерна РРТ (входит в сферу управления Госспецсвязи) в Виннице", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эфирное вещание в городе на время не работает.
Об обстреле в Виннице сообщил в Telegram также глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.
"Эта ночь в Виннице была неспокойной. Тревога и ракетный обстрел. Поврежден объект. Жертв нет", – написал Борзов.
Он также добавил, что на месте обстрелов работают спасатели.
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