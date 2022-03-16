Под обстрел оккупантов в Виннице попала телевышка, в городе отключено эфирное телевещание – Госспецсвязи

В результате обстрела эфирное вещание в городе на время не работает Фото: ua.depositphotos.com

"Утром 16 марта оккупанты обстреляли телебашню концерна РРТ (входит в сферу управления Госспецсвязи) в Виннице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эфирное вещание в городе на время не работает.

Об обстреле в Виннице сообщил в Telegram также глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

"Эта ночь в Виннице была неспокойной. Тревога и ракетный обстрел. Поврежден объект. Жертв нет", – написал Борзов.

Он также добавил, что на месте обстрелов работают спасатели.

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