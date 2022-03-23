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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за день уничтожили 17 воздушных целей оккупантов, в том числе шесть самолетов и вертолет – командование Воздушных сил

Шесть российских боевых самолетов были уничтожены за день в небе над Украиной
Шесть российских боевых самолетов были уничтожены за день в небе над Украиной
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

За день 22 марта украинские военнослужащие уничтожили 16 воздушных целей российских оккупационных войск: шесть самолетов, вертолет, пять беспилотников и пять крылатых ракет. Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

В сообщении сказано, что самолет, который был сбит над осажденным Мариуполем стал 100-м в статистике сбитых российских боевых самолетов. Его, по сообщению командования, уничтожили с помощью ПВО. 

Также противовоздушная оборона Сухопутных войск сбила беспилотник и крылатую ракету. Еще одну ракету уничтожил с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса военнослужащий десантно-штурмовых войск. 

"Ударная авиация ВС ВСУ нанесла удары по наземным целям: скоплению техники и живой силе врага. Истребители совершали прикрытие с воздуха и сбили две крылатые ракеты врага. Настоящее адское небо для воздушных террористов устроили зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВС Украины. На их счету – одиннадцать воздушных целей: пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета", – добавили в командовании.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/1133925540753590/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, военные, авиация, Мариуполь, вертолет, ПВО, беспилотники, истребители, самолеты, ВСУ, ракеты, крылатая ракета
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