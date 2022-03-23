Украинские военные за день уничтожили 17 воздушных целей оккупантов, в том числе шесть самолетов и вертолет – командование Воздушных сил

Шесть российских боевых самолетов были уничтожены за день в небе над Украиной Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

В сообщении сказано, что самолет, который был сбит над осажденным Мариуполем стал 100-м в статистике сбитых российских боевых самолетов. Его, по сообщению командования, уничтожили с помощью ПВО.

Также противовоздушная оборона Сухопутных войск сбила беспилотник и крылатую ракету. Еще одну ракету уничтожил с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса военнослужащий десантно-штурмовых войск.

"Ударная авиация ВС ВСУ нанесла удары по наземным целям: скоплению техники и живой силе врага. Истребители совершали прикрытие с воздуха и сбили две крылатые ракеты врага. Настоящее адское небо для воздушных террористов устроили зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВС Украины. На их счету – одиннадцать воздушных целей: пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета", – добавили в командовании.

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