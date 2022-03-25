Российские войска больше не имеют полного контроля над Херсоном, в городе идут ожесточенные бои – Пентагон

Вооруженные силы Украины сейчас ведут ожесточенные бои в Херсоне и оттесняют российские войска, в результате чего портовый город стал "спорной территорией", сказал чиновник.
Местные жители и украинские чиновники не подтвердили эту информацию изданию.
Официально пока об этом украинские власти тоже ничего не сообщали, но информировали об очередном ударе по аэродрому в Чернобаевке под Херсоном.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон – единственный областной центр Украины, куда российские оккупанты смогли зайти с начала вторжения в феврале, они блокируют город с начала марта. Они, как отмечают в МИД Украины, совершают репрессии против жителей города. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.
21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам. Как отмечает "ВВС News Україна", сразу после этого в городе отключился интернет.
В Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, из-за блокады российскими оккупационными войсками в городе критическая нехватка продуктов питания и медикаментов.