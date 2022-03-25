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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска больше не имеют полного контроля над Херсоном, в городе идут ожесточенные бои – Пентагон

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Флаг Украины на здании горсовета Херсона, 24 марта
Флаг Украины на здании горсовета Херсона, 24 марта
Фото: Колыхаев Игорь / Facebook

Российские оккупационные войска больше не имеют полного контроля над Херсоном. Об этом представитель Пентагона сообщил на брифинге 25 марта, пишет The New York Times.

Вооруженные силы Украины сейчас ведут ожесточенные бои в Херсоне и оттесняют российские войска, в результате чего портовый город стал "спорной территорией", сказал чиновник. 

Местные жители и украинские чиновники не подтвердили эту информацию изданию. 

Официально пока об этом украинские власти тоже ничего не сообщали, но информировали об очередном ударе по аэродрому в Чернобаевке под Херсоном. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон – единственный областной центр Украины, куда российские оккупанты смогли зайти с начала вторжения в феврале, они блокируют город с начала марта. Они, как отмечают в МИД Украины, совершают репрессии против жителей города. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.

21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам. Как отмечает "ВВС News Україна", сразу после этого в городе отключился интернет. 

В Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, из-за блокады российскими оккупационными войсками в городе критическая нехватка продуктов питания и медикаментов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Херсон, Пентагон, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, российские оккупанты
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