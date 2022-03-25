Российские войска больше не имеют полного контроля над Херсоном, в городе идут ожесточенные бои – Пентагон

Вооруженные силы Украины сейчас ведут ожесточенные бои в Херсоне и оттесняют российские войска, в результате чего портовый город стал "спорной территорией", сказал чиновник.

Местные жители и украинские чиновники не подтвердили эту информацию изданию.

Официально пока об этом украинские власти тоже ничего не сообщали, но информировали об очередном ударе по аэродрому в Чернобаевке под Херсоном.

Война России против Украины. Главное (обновляется)