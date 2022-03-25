Для войны против Украины Россия перебрасывает своих военных из Грузии – Пентагон

Представитель Пентагона не стал уточнять, когда это происходило и о каком числе военных идет речь.
По его словам, США видели "передвижение некоторого количества" российских военных, но не отслеживали их с воздуха.
В минобороны Соединенных Штатов утверждают, что не знают, куда именно в Украине направят военных из Грузии, но подчеркивают, что приоритетным для оккупанта регионом Украины является Донбасс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 марта аналитики из Conflict Intelligence Team сообщали о передвижении из оккупированных Абхазии и Южной Осетии эшелонов с российскими военными подразделениями.
Информация о потерях российской армии во время масштабного вторжения в Украину поступает разная.
Так, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 25 марта российская армия потеряла около 16,1 тыс. человек.
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил сегодня со ссылкой на инсайдеров, что согласно внутренней информации из РФ, в войне против Украины уничтожены почти 20 тыс. россиян, почти 5 тыс. из них – наемники частных военных компаний.
Минобороны РФ 25 марта признало гибель только 1351 военного, отправленного в Украину.