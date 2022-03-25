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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для войны против Украины Россия перебрасывает своих военных из Грузии – Пентагон

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Российская армия потеряла в Украине тысячи человек убитыми
Российская армия потеряла в Украине тысячи человек убитыми
Фото: Минобороны России / Facebook

Для пополнения своих войск, участвующих в масштабном вторжении в Украину, Россия перебрасывает своих военных, дислоцированных в оккупированных регионах Грузии. Об этом 25 марта сообщил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, информирует СNN.

Представитель Пентагона не стал уточнять, когда это происходило и о каком числе военных идет речь.

По его словам, США видели "передвижение некоторого количества" российских военных, но не отслеживали их с воздуха.

В минобороны Соединенных Штатов утверждают, что не знают, куда именно в Украине направят военных из Грузии, но подчеркивают, что приоритетным для оккупанта регионом Украины является Донбасс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

20 марта аналитики из Conflict Intelligence Team сообщали о передвижении из оккупированных Абхазии и Южной Осетии эшелонов с российскими военными подразделениями.

Контекст:

Информация о потерях российской армии во время масштабного вторжения в Украину поступает разная.

Так, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 25 марта российская армия потеряла около 16,1 тыс. человек.

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил сегодня со ссылкой на инсайдеров, что согласно внутренней информации из РФ, в войне против Украины уничтожены почти 20 тыс. россиян, почти 5 тыс. из них – наемники частных военных компаний.

Минобороны РФ 25 марта признало гибель только 1351 военного, отправленного в Украину.

Теги: Россия, США, Грузия, война, Пентагон, Донбасс, военные, Абхазия, вторжение, война России против Украины
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