Для войны против Украины Россия перебрасывает своих военных из Грузии – Пентагон

Представитель Пентагона не стал уточнять, когда это происходило и о каком числе военных идет речь.

По его словам, США видели "передвижение некоторого количества" российских военных, но не отслеживали их с воздуха.

В минобороны Соединенных Штатов утверждают, что не знают, куда именно в Украине направят военных из Грузии, но подчеркивают, что приоритетным для оккупанта регионом Украины является Донбасс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

20 марта аналитики из Conflict Intelligence Team сообщали о передвижении из оккупированных Абхазии и Южной Осетии эшелонов с российскими военными подразделениями.