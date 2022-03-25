Буданов: Российская армия – это просто средневековое скопление живой силы и старые методы ведения войны

"Российское командование совершило много ошибок, и мы эффективно используем эти просчеты. Украинская армия показала, что российская армия, называвшая себя второй армией мира, – это большой миф. Реально это просто средневековое скопление живой силы и старые методы ведения войны", – подчеркнул Буданов.
Он сомневается, что украинско-российские переговоры приведут к миру в Украине.
"Наша страна понимает, с кем имеет дело, и мы не ожидаем здесь никакого чуда. Мы имеем дело с армией преступников, грабителей, наемников, и мы готовы сражаться и побеждать", – сказал Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 марта был ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По данным СБУ, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США.
24 марта советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что наступление оккупационных войск Российской Федерации в Украине "практически замерло", у оккупантов нет ресурсов для активных действий на многих направлениях.
В американской разведке считают, что низкий боевой дух в российской армии является одной из причин, почему по-прежнему она не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины.