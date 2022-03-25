Буданов: Российская армия – это просто средневековое скопление живой силы и старые методы ведения войны

"Российское командование совершило много ошибок, и мы эффективно используем эти просчеты. Украинская армия показала, что российская армия, называвшая себя второй армией мира, – это большой миф. Реально это просто средневековое скопление живой силы и старые методы ведения войны", – подчеркнул Буданов.

Он сомневается, что украинско-российские переговоры приведут к миру в Украине.

"Наша страна понимает, с кем имеет дело, и мы не ожидаем здесь никакого чуда. Мы имеем дело с армией преступников, грабителей, наемников, и мы готовы сражаться и побеждать", – сказал Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)