За месяц войны российские оккупанты повредили 59 украинских религиозных сооружений – Минкульт Украины

"В среднем два в день. [...] Пострадали уже по меньшей мере 59 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в не менее восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской", – говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что подавляющее большинство из них – православные храмы.

"Разрушения получили также мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций", – объяснили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Минкульт призвал украинцев делиться информацией о поврежденных религиозных зданиях "для документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных армией России".