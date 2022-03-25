В Украине запустили первый NFT-музей войны, который будет распространять правду о военных преступлениях РФ

Все произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены, и их может приобрести любой желающий. Средства от продажи коллекции будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек Минцифры и направлены на гуманитарные нужды Украины.
Выпуск первой части коллекции NFT-произведений будет содержать произведения украинских художников. В следующие выпуски войдут произведения живописцев со всего мира, отобранные мировыми дизайнерами и художниками, среди которых Стефан Загмастер, Дэвид Карсон, Даниэль Ашрам.
Сейчас на сайте музея представлены 54 работы. Торги по лотам стартуют вечером 29 марта.
NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейн. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.
Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн.