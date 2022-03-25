В Украине запустили первый NFT-музей войны, который будет распространять правду о военных преступлениях РФ

Все произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены, и их может приобрести любой желающий. Средства от продажи коллекции будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек Минцифры и направлены на гуманитарные нужды Украины.

Выпуск первой части коллекции NFT-произведений будет содержать произведения украинских художников. В следующие выпуски войдут произведения живописцев со всего мира, отобранные мировыми дизайнерами и художниками, среди которых Стефан Загмастер, Дэвид Карсон, Даниэль Ашрам.

Сейчас на сайте музея представлены 54 работы. Торги по лотам стартуют вечером 29 марта.

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