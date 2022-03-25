За месяц войны Украина получила от международных партнеров $4 млрд – Офис президента

Шурма: Важно не то, насколько пострадала экономика Украины, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить Фото: president.gov.ua

"Речь идет о цифрах, близких к $4 млрд", – сказал он.

Шурма отметил, что украинская экономика переживает шок, потери за месяц войны, по разным оценкам, составляют от 35 до 60%. Общие потери экономики, по его словам, пока рано оценивать, так как все зависит от развития военной ситуации.

"Но важно не то, насколько она пострадала, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить", – добавил чиновник.

Поскольку металлургия, аграрная и IT-отрасль приносят больше всего валюты в страну, государство будет делать все возможное, чтобы обеспечить этим отраслям надлежащие условия, отметил он.

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