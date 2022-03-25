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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За месяц войны Украина получила от международных партнеров $4 млрд – Офис президента

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Шурма: Важно не то, насколько пострадала экономика Украины, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить
Шурма: Важно не то, насколько пострадала экономика Украины, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить
Фото: president.gov.ua

За месяц полномасштабного вторжения России Украина привлекла порядка $4 млрд от международных партнеров. Об этом замглавы Офиса президента Ростислав Шурма рассказал в эфире национального телемарафона, его цитирует "Укринформ".

"Речь идет о цифрах, близких к $4 млрд", – сказал он. 

Шурма отметил, что украинская экономика переживает шок, потери за месяц войны, по разным оценкам, составляют от 35 до 60%. Общие потери экономики, по его словам, пока рано оценивать, так как все зависит от развития военной ситуации.  

"Но важно не то, насколько она пострадала, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить", – добавил чиновник. 

Поскольку металлургия, аграрная и IT-отрасль приносят больше всего валюты в страну, государство будет делать все возможное, чтобы обеспечить этим отраслям надлежащие условия, отметил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По предварительной оценке украинского правительства, единовременные потери Украины из-за нападения России составляют более $500 млрд, говорил премьер-министр Денис Шмыгаль 16 марта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: экономика, финансовая помощь, война России против Украины, Офис президента Украины, Ростислав Шурма
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