"Нельзя обдирать граждан до последнего". Лолита пожаловалась на дороговизну продуктов в РФ

"Спасибо простым украинцам, которые сделали возможной эвакуацию моих близких. Они не брали у них деньги за ночлег, делились едой", – рассказала певица.
Лолита призналась, что в последнее время занималась только бытом.
"За последний месяц совершенно забыла, что я женщина. Не прикасалась ни к чему, кроме ведер, швабр и лекарств. Стирала, гладила – делала все, чтобы моя семья почувствовала себя спокойно. Это крайне важно. А до этого устала так, что не хотела петь, мне было скучно. Вот сейчас, как никогда, хочу на сцену! Залы открывают, я поеду и все концерты отработаю", – сказала она.
Певица пожаловалась на высокие цены на продукты в РФ.
"Дома меня, единственное, поражают цены. Нельзя же так зарабатывать на своих и обдирать граждан до последнего. (...) Это не патриотично", – заявила Лолита.
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"Со сцены расскажи людям в провинции, что Путин развязал войну в Украине", – прокомментировала подписчица natali_shambad.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру. В ее дискографии восемь студийных альбомов.
Ее дочь Ева родилась в 1999 году, когда Лолита была в браке с актером и шоуменом Александром Цекало. Пара жила в браке с 1988-го по 2000 год. Дочь Лолиты в Киеве, по словам певицы, получала старорежимное образование. Она поступила на филологический факультет института в Варшаве.
Весной 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.
Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах.