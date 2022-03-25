"Нельзя обдирать граждан до последнего". Лолита пожаловалась на дороговизну продуктов в РФ

"Спасибо простым украинцам, которые сделали возможной эвакуацию моих близких. Они не брали у них деньги за ночлег, делились едой", – рассказала певица.

Лолита призналась, что в последнее время занималась только бытом.

"За последний месяц совершенно забыла, что я женщина. Не прикасалась ни к чему, кроме ведер, швабр и лекарств. Стирала, гладила – делала все, чтобы моя семья почувствовала себя спокойно. Это крайне важно. А до этого устала так, что не хотела петь, мне было скучно. Вот сейчас, как никогда, хочу на сцену! Залы открывают, я поеду и все концерты отработаю", – сказала она.

Певица пожаловалась на высокие цены на продукты в РФ.

"Дома меня, единственное, поражают цены. Нельзя же так зарабатывать на своих и обдирать граждан до последнего. (...) Это не патриотично", – заявила Лолита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Со сцены расскажи людям в провинции, что Путин развязал войну в Украине", – прокомментировала подписчица natali_shambad.

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