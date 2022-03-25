"Обстрелы вызвали у людей чувство единства в понимании того, кто наш враг". Преподаватель из Харькова рассказал о жизни города во время бомбардировок

"Я, честно говоря, думал, что это невозможно. Считал, что, скорее всего, здесь какой-то шантаж, политическая игра. Начало крупномасштабной войны просто в голове не укладывалось. Надо сказать, что в целом мои товарищи и обычные люди просто в Харькове были абсолютно спокойны. Я нигде не слышал разговоров о войне, об угрозе, никто не разметал магазины", – рассказал Соломадин.

Когда началась война, преподаватель скрывался от бомбардировок в метро, расположенном в пяти минутах ходьбы от его дома.

Во время пребывания в укрытии Соломадину, по его словам, приходилось слышать разные разговоры, но харьковчане не ставили под сомнение, кто бомбит их город, расположенный в 40 километрах от России.

"Харьков – это город, который на границе с Россией находится. Это украинский город, но большинство населения – русскоязычные люди. Более того, многие харьковчане голосуют за партию, которая в Украине считается, условно говоря, пророссийской – ОПЗЖ. Но когда началось это все, я не слышал ни одного разговора, который бы осуждал Украину или как-то превозносил Россию. Эти обстрелы вызвали у людей чувство единства в понимании того, кто наш враг", – рассказал педагог.

Он также упомянул о трогательном моменте, когда его ученики слушали на уроке гимн Украины.

"Я зашел в класс, а у нас было обучение такое: часть детей сидит в классе, а часть детей онлайн. Стоит ноутбук, дети в "Зуме". Я смотрю, дети, которые были в классе, подошли к ноутбуку и слушают гимн Украины. Кто-то запустил гимн Украины из ребят, и они стоят и слушают молча, без всяких внешних эмоций. Я подошел, вроде как урок начинается, но они дослушали. Я так удивился, как это их вдруг сплотило, такой удивительный момент застал", – поделился Соломадин.

Преподаватель отмечает, что Харьков сегодня – единая команда, объединившаяся перед агрессором.

"Это место такого героизма повседневного, вертится в голове слово "бытового" героизма. Люди там живут, они помогают друг другу. Харьковчане сейчас как единая команда, потому что у всех один враг, одна опасность, когда люди увидели, что реально происходит, как буквально методично уничтожается город", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)