24 марта Украина получила рекордный объем гуманитарной помощи – таможня

"За прошедшие сутки Украина получила рекордный объем гуманитарной помощи – более 10 тыс. тонн, [...] в том числе 274 транспортных средства и 3,5 тыс. тонн дизельного топлива", – говорится в сообщении.

Речь идет о гуманитарной помощи, которая была ввезена и оформлена их ведомством.

"За все время полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины оформлено уже 138 тыс. тонн гуманитарной помощи и более 3 тыс. транспортных средств. [...] Помощь, которая направляется из-за границы, в кратчайшие сроки попадает к военным, внутренне перемещенным лицам и другим гражданам, которые в этом нуждаются", – объяснили на таможне.

В ведомстве напомнили, что правительство Украины упростило процедуру таможенного оформления гуманитарной помощи, сделав ее "максимально быстрой и эффективной".

Война России против Украины. Главное (обновляется)