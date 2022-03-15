Киевлянам поступила гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова

"Таким образом, Фонд Рината Ахметова уже полностью закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов. В общей сложности городу и области будет передано 100 тыс. продуктовых наборов. В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете территориальной службы социальной защиты, а именно пожилые люди и люди с особыми потребностями", – сказано в сообщении пресс-службы Фонда, которое есть в распоряжении редакции.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, отмечают в организации.

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