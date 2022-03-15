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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киевлянам поступила гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Скриншот: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов жителям Киева, гуманитарную помощь сегодня доставили в территориальные центры соцзащиты Святошинского и Днепровского районов. Об этом идет речь в сообщении на сайте компании Ахметова SCM.

"Таким образом, Фонд Рината Ахметова уже полностью закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов. В общей сложности городу и области будет передано 100 тыс. продуктовых наборов. В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете территориальной службы социальной защиты, а именно пожилые люди и люди с особыми потребностями", – сказано в сообщении пресс-службы Фонда, которое есть в распоряжении редакции.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, отмечают в организации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей российских оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное.

Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек. Оккупанты продолжают атаковать столицу ракетными ударами.

7 марта в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.

11 марта в министерстве обороны Великобритании заявили со ссылкой на обновленные данные разведки, что российские сухопутные войска продолжают продвигаться ограниченно по территории Украины, однако в ближайшие дни РФ может готовиться к новой атаке на Киев.

Теги: Киев, война, продукты, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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