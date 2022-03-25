Чичваркин о российской армии в Украине: Отребье без мотивации

"Давайте будем честны: мотивации у людей никакой нет. За эти гроши и сраную похлебку мотивации у людей никакой нет. Они думали, что будут героями идти, простите меня, грабить и ...бать, а оказалось, что их встретили совсем не так, как они готовились", – сказал Чичваркин.

Он заявил, что нормальный человек не поедет убивать украинцев по контракту.

"Конечно, мрак. Это отребье. Абсолютно. Уроды. Когда он звонит: "Мама, я в плену, скажи Комитету солдатских матерей, скажи, что вам врут, пропаганда". – "Ничего я не буду говорить, никуда я не буду... Отъ...бись от меня". Вот кто воюет", – сказал бизнесмен.

Он считает, что российская армия была бы более мотивированной, если бы понимала, за что воюет, и если бы она оборонялась, а не нападала.

"Если представить себе в ненормальном сне, больном воображении, что на Россию сейчас кто-то напал... Не знаю, любая страна напала. Китай напал... Хотя Китай ни на кого никогда не нападет... Допустим, Китай напал. Там будет совершенно другая армия, другой дух. Все будет совершенно по-другому. А эта война никому не нужна, поэтому здесь отребье. Там будут настоящие патриоты, а здесь – отребье", – сказал Чичваркин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube