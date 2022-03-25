Чичваркин о российской армии в Украине: Отребье без мотивации

"Давайте будем честны: мотивации у людей никакой нет. За эти гроши и сраную похлебку мотивации у людей никакой нет. Они думали, что будут героями идти, простите меня, грабить и ...бать, а оказалось, что их встретили совсем не так, как они готовились", – сказал Чичваркин.
Он заявил, что нормальный человек не поедет убивать украинцев по контракту.
"Конечно, мрак. Это отребье. Абсолютно. Уроды. Когда он звонит: "Мама, я в плену, скажи Комитету солдатских матерей, скажи, что вам врут, пропаганда". – "Ничего я не буду говорить, никуда я не буду... Отъ...бись от меня". Вот кто воюет", – сказал бизнесмен.
Он считает, что российская армия была бы более мотивированной, если бы понимала, за что воюет, и если бы она оборонялась, а не нападала.
"Если представить себе в ненормальном сне, больном воображении, что на Россию сейчас кто-то напал... Не знаю, любая страна напала. Китай напал... Хотя Китай ни на кого никогда не нападет... Допустим, Китай напал. Там будет совершенно другая армия, другой дух. Все будет совершенно по-другому. А эта война никому не нужна, поэтому здесь отребье. Там будут настоящие патриоты, а здесь – отребье", – сказал Чичваркин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 марта был ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По данным СБУ, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США.
24 марта советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что наступление оккупационных войск Российской Федерации в Украине "практически замерло", у оккупантов нет ресурсов для активных действий на многих направлениях.
В американской разведке считают, что низкий боевой дух в российской армии является одной из причин, почему по-прежнему она не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины.