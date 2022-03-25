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Чичваркин: Еще два поколения будут тыкать в нас пальцами и называть фашистами

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Чичваркин: Это путинская военная агрессия, но она не только против Украины
Чичваркин: Это путинская военная агрессия, но она не только против Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвал российскую агрессию против Украины войной против всей цивилизации.

"Это путинская военная агрессия, но она не только против Украины. Она против всей цивилизации, это попытка затащить огромную часть мира – даже не Европы, а мира – назад в мрачное средневековье", – считает бизнесмен. 

Чичваркин сказал, что ему до сих сложно осознать происходящее.

"Мне кажется, что я должен проснуться... Мы оказались как нация в каком-то посмертии. Как сказал [российский бизнесмен] Михаил Борисович [Ходорковский], еще два поколения будут тыкать в нас пальцами и называть фашистами", – отметил Чичваркин. 

Журналистка напомнила, что две недели назад в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бизнесмен сделал пессимистический прогноз относительно развития ситуации в Украине. Он сказал, что все закончится гуманитарной катастрофой в Украине, а потом и в России. "Вы остаетесь пессимистом?" – спросила Бацман. 

"Это было за сутки или двое до того, как [президент США Джо] Байден, который долгое время вместе с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Олафом] Шольцем пытались Украину просто "слить", подписал военную помощь. И легкий, слабый оптимизм закрался", – ответил бизнесмен.

Он сказал, что пожалел потом, что озвучил прогноз с такой жесткой оценкой.

"Потому что на тот момент действительно казалось, что все отвернулись и все бросили огромную страну, которая хочет стать нормальной, цивилизованной, которая уже два раза проводила революции, выбирая европейский путь развития... Последнее голосование [на президентских выборах в Украине], которое было за [Владимира] Зеленского, тоже, по сути, было выбором нового против старого", – считает бизнесмен. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 марта был ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях. 

По данным СБУ, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США. При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней". 

Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения. Украинская сторона оценивает потери российских оккупантов в 15,8 тыс. человек. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Джо Байден, Евгений Чичваркин, Алеся Бацман, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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