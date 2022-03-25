Чичваркин: Еще два поколения будут тыкать в нас пальцами и называть фашистами

Чичваркин: Это путинская военная агрессия, но она не только против Украины Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Это путинская военная агрессия, но она не только против Украины. Она против всей цивилизации, это попытка затащить огромную часть мира – даже не Европы, а мира – назад в мрачное средневековье", – считает бизнесмен.

Чичваркин сказал, что ему до сих сложно осознать происходящее.

"Мне кажется, что я должен проснуться... Мы оказались как нация в каком-то посмертии. Как сказал [российский бизнесмен] Михаил Борисович [Ходорковский], еще два поколения будут тыкать в нас пальцами и называть фашистами", – отметил Чичваркин.

Журналистка напомнила, что две недели назад в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бизнесмен сделал пессимистический прогноз относительно развития ситуации в Украине. Он сказал, что все закончится гуманитарной катастрофой в Украине, а потом и в России. "Вы остаетесь пессимистом?" – спросила Бацман.

"Это было за сутки или двое до того, как [президент США Джо] Байден, который долгое время вместе с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Олафом] Шольцем пытались Украину просто "слить", подписал военную помощь. И легкий, слабый оптимизм закрался", – ответил бизнесмен.

Он сказал, что пожалел потом, что озвучил прогноз с такой жесткой оценкой.

"Потому что на тот момент действительно казалось, что все отвернулись и все бросили огромную страну, которая хочет стать нормальной, цивилизованной, которая уже два раза проводила революции, выбирая европейский путь развития... Последнее голосование [на президентских выборах в Украине], которое было за [Владимира] Зеленского, тоже, по сути, было выбором нового против старого", – считает бизнесмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube