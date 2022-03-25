Чичваркин: Еще два поколения будут тыкать в нас пальцами и называть фашистами

"Это путинская военная агрессия, но она не только против Украины. Она против всей цивилизации, это попытка затащить огромную часть мира – даже не Европы, а мира – назад в мрачное средневековье", – считает бизнесмен.
Чичваркин сказал, что ему до сих сложно осознать происходящее.
"Мне кажется, что я должен проснуться... Мы оказались как нация в каком-то посмертии. Как сказал [российский бизнесмен] Михаил Борисович [Ходорковский], еще два поколения будут тыкать в нас пальцами и называть фашистами", – отметил Чичваркин.
Журналистка напомнила, что две недели назад в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бизнесмен сделал пессимистический прогноз относительно развития ситуации в Украине. Он сказал, что все закончится гуманитарной катастрофой в Украине, а потом и в России. "Вы остаетесь пессимистом?" – спросила Бацман.
"Это было за сутки или двое до того, как [президент США Джо] Байден, который долгое время вместе с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Олафом] Шольцем пытались Украину просто "слить", подписал военную помощь. И легкий, слабый оптимизм закрался", – ответил бизнесмен.
Он сказал, что пожалел потом, что озвучил прогноз с такой жесткой оценкой.
"Потому что на тот момент действительно казалось, что все отвернулись и все бросили огромную страну, которая хочет стать нормальной, цивилизованной, которая уже два раза проводила революции, выбирая европейский путь развития... Последнее голосование [на президентских выборах в Украине], которое было за [Владимира] Зеленского, тоже, по сути, было выбором нового против старого", – считает бизнесмен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 марта был ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По данным СБУ, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США. При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней".
Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения. Украинская сторона оценивает потери российских оккупантов в 15,8 тыс. человек.