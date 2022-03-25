Чичваркин: 80% россиян не поддерживают войну против Украины

Чичваркин: Россиянам скажут говно есть, они будут говно есть, лишь бы с работы не уволили Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"80% россиян не поддерживаю войну. Я это утверждаю и могу на любой Библии, на чем угодно и кем угодно поклясться", – сказал Чичваркин.

Он убежден, что за войну выступает "только маленькая часть абсолютных отморозков", но их просто часто показывают по телевидению.

"У меня есть знакомый, серьезный профессионал в своем деле, который живет очень давно в Великобритании. Он всегда [говорил]: "Россия, давай вперед! Наша армия сильна", на аватарке [в соцсетях у его] медведь, красные звезды – вот это все. Я совсем недавно задаю ему вопрос: "Что вы думаете?" – "Это просто кошмар, катастрофа, этого нельзя было делать. Это отбросит нас назад в Северную Корею. У меня нет слов. Мы бомбим мирные города... Если там бандеровцы и нацисты, нужно было сидеть на своей территории и ждать, пока они нападут". Даже человек, для которого [президент РФ Владимир] Путин – кумир, считает, что он совершил катастрофическую ошибку".

Чичваркин подчеркнул, что даже такие люди понимают, "что это катастрофа, и катастрофа на оба дома".

Он призвал не верить в опросы общественного мнения по поводу войны в Украине.

"Все врут! Структура [которая проводит опрос] может быть независимой, а люди врут. Они боятся ответить по-другому. Сделайте опрос в Северной Корее, они все будут за [за своего лидера] Ким Чен Ына. Все 100%. Сделайте опрос в Таджикистане – они все будут за этого своего... Не смогу произнести фамилию. Сделайте опрос на Кубе. Они тоже скажут, что живут в свободе. Среди людей, которые живут в тюрьме и которые являются заложникам, нельзя делать опросы, они ни к чему не приведут", – уверен Чичваркин.

Он призвал не сравнивать Украину и Россию по уровню свободы в обществе.

"Сейчас разница гораздо больше, чем тогда, когда это сказал [бывший президент Украины Леонид] Кучма (имеется в виду его книга "Украина – не Россия", она вышла в 2003 году. – "ГОРДОН"). Потому что у нас, к сожалению, для самосохранения люди будут произносить все что угодно, скажут говно есть, они будут говно есть, лишь бы с работы не уволили", – сказал Чичваркин.

Бизнесмен считает, что сейчас "Россия физически в Северной Корее".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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