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Чичваркин: 80% россиян не поддерживают войну против Украины

 
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Чичваркин: Россиянам скажут говно есть, они будут говно есть, лишь бы с работы не уволили
Чичваркин: Россиянам скажут говно есть, они будут говно есть, лишь бы с работы не уволили
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин считает, что большинство россиян не поддерживают войну с Украиной, но поскольку живут в тоталитарном государстве, боятся в этом признаться. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"80% россиян не поддерживаю войну. Я это утверждаю и могу на любой Библии, на чем угодно и кем угодно поклясться", – сказал Чичваркин.

Он убежден, что за войну выступает "только маленькая часть абсолютных отморозков", но их просто часто показывают по телевидению. 

"У меня есть знакомый, серьезный профессионал в своем деле, который живет очень давно в Великобритании. Он всегда [говорил]: "Россия, давай вперед! Наша армия сильна", на аватарке [в соцсетях у его] медведь, красные звезды – вот это все. Я совсем недавно задаю ему вопрос: "Что вы думаете?" – "Это просто кошмар, катастрофа, этого нельзя было делать. Это отбросит нас назад в Северную Корею. У меня нет слов. Мы бомбим мирные города... Если там бандеровцы и нацисты, нужно было сидеть на своей территории и ждать, пока они нападут". Даже человек, для которого [президент РФ Владимир] Путин  кумир, считает, что он совершил катастрофическую ошибку". 

Чичваркин подчеркнул, что даже такие люди понимают, "что это катастрофа, и катастрофа на оба дома". 

Он призвал не верить в опросы общественного мнения по поводу войны в Украине.

"Все врут! Структура [которая проводит опрос] может быть независимой, а люди врут. Они боятся ответить по-другому. Сделайте опрос в Северной Корее, они все будут за [за своего лидера] Ким Чен Ына. Все 100%. Сделайте опрос в Таджикистане – они все будут за этого своего... Не смогу произнести фамилию. Сделайте опрос на Кубе. Они тоже скажут, что живут в свободе. Среди людей, которые живут в тюрьме и которые являются заложникам, нельзя делать опросы, они ни к чему не приведут", – уверен Чичваркин.

Он призвал не сравнивать Украину и Россию по уровню свободы в обществе. 

"Сейчас разница гораздо больше, чем тогда, когда это сказал [бывший президент Украины Леонид] Кучма (имеется в виду его книга "Украина – не Россия", она вышла в 2003 году. "ГОРДОН"). Потому что у нас, к сожалению, для самосохранения люди будут произносить все что угодно, скажут говно есть, они будут говно есть, лишь бы с работы не уволили", – сказал Чичваркин. 

Бизнесмен считает, что сейчас "Россия физически в Северной Корее". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 марта был ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях. 

По данным СБУ, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США. При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней". 

Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения. Украинская сторона оценивает потери российских оккупантов в 15,8 тыс. человек. 

Согласно результатам опроса, который провела группа независимых российских социологов, 71% россиян поддерживает войну против Украины. При этом 75,5% россиян считают, что после Украины России следует вторгнуться в Польшу

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Евгений Чичваркин, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины
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