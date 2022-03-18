Испытывают гордость, радость, уважение, доверие и надежду. 71% россиян поддерживает войну против Украины

По данным исследования, среди россиян растет пессимизм относительно личного финансового положения в связи с санкциями, введенными в отношении России странами Запада Фото: ua.depositphotos.com

Согласно результатам исследований, почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежда.

Отмечается, что ответы респондентов отличались в зависимости от возраста.

Россияне старше 35 лет чаще выражали чувства гордости, уважения и надежды. Респонденты в возрасте до 18 лет были более склонны к обидам и разочарованиям. Двое из пяти граждан РФ выражали беспокойство по поводу войны, и это чаще всего были молодые россияне.

Люди в средних возрастных группах (от 25 до 44 лет) чаще сообщали о чувствах тревоги и страха по поводу так называемой "военной операции", пишет "Радіо Свобода".

Сообщается, что больше половины опрошенных старше 55 лет поддерживают войну против Украины.

По данным исследования, среди россиян растет пессимизм относительно личного финансового положения в связи с санкциями, введенными в отношении России странами Запада.

Опросы также показали, что три четверти населения России узнают новости о войне из телевизора. Из них 87% (и 64% всех жителей России) – через просмотр государственных телеканалов.

22% россиян для получения новостей пользуются радиоприемником, и только 1% респондентов получает доступ к информации на коротких волнах.

Использование приложения VPN для получения новостей о так называемой "военной операции", по данным авторов исследования, составляет 5,5%. YouTube пользуются 11% респондентов, Telegram – 7%.

Авторы исследования отмечают, что россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.

Треть российских респондентов заявили, что твердо верят в то, что президент России Владимир Путин работает в их интересах, а еще 26% говорят, что он в какой-то степени работает в их интересах.

По данным опроса, большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории.

Война России против Украины. Главное