Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена и еще 11 американцев. В Белом доме заявили, что они не планировали туристических поездок в РФ

В Белом доме заявили, что Байден не планировал путешествие в Россию Фото: The White House / Flickr

"Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", – завили в МИД РФ.

Санкции, кроме Байдена, ввели еще против 12 граждан США, в том числе против госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина, председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Уильяма Бернса, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сына Байдена Хантера Байдена.

В МИД РФ анонсировали новые санкции против "русофобски настроенных" американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, но подчеркнули, что Россия не отказывается "от поддержания официальных связей", если они отвечают ее интересам.

"В случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в черном списке, для организации контактов высокого уровня", – добавили в МИД РФ.

Пресс-секретарь Белого дома 15 марта прокомментировала введенные против граждан США санкции, фрагмент ее брифинга опубликовало в YouTube агентство Associated Press.

Псаки обратила внимание, что в опубликованном МИД РФ списке президент США указан как "Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden)". Так звали отца Байдена, полное имя главы Белого дома – Joseph Robinette Biden Jr.

"Во-первых, я хотела бы отметить, что президент Байден – "младший", поэтому они, возможно, наложили санкции на его отца, царство ему небесное. Второе. Вас никого не удивит, что никто из нас не планирует туристических поездок в Россию, ни у кого из нас нет банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ. Так что мы будем продвигаться вперед", – сказал она.

Американское издание The Hill расценило ответ Псаки как насмешку над Россией.