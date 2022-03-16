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Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена и еще 11 американцев. В Белом доме заявили, что они не планировали туристических поездок в РФ

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В Белом доме заявили, что Байден не планировал путешествие в Россию
В Белом доме заявили, что Байден не планировал путешествие в Россию
Фото: The White House / Flickr

Россия в ответ на санкции США за вторжение в Украину 15 марта объявила о введении ограничений против ряда должностных лиц США, в том числе президента Джо Байдена. Заявление об этом опубликовано на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", – завили в МИД РФ. 

Санкции, кроме Байдена, ввели еще против 12 граждан США, в том числе против госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина, председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Уильяма Бернса, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сына Байдена Хантера Байдена. 

В МИД РФ анонсировали новые санкции против "русофобски настроенных" американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, но подчеркнули, что Россия не отказывается "от поддержания официальных связей", если они отвечают ее интересам. 

"В случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в черном списке, для организации контактов высокого уровня", – добавили в МИД РФ. 

Пресс-секретарь Белого дома 15 марта прокомментировала введенные против граждан США санкции, фрагмент ее брифинга опубликовало в YouTube агентство Associated Press

Псаки обратила внимание, что в опубликованном МИД РФ списке президент США указан как "Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden)". Так звали отца Байдена, полное имя главы Белого дома – Joseph Robinette Biden Jr.

"Во-первых, я хотела бы отметить, что президент Байден  "младший", поэтому они, возможно, наложили санкции на его отца, царство ему небесное. Второе. Вас никого не удивит, что никто из нас не планирует туристических поездок в Россию, ни у кого из нас нет банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ. Так что мы будем продвигаться вперед", – сказал она.

Американское издание The Hill расценило ответ Псаки как насмешку над Россией.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Полный список американских санкций против России за агрессию в отношении Украины опубликован на сайте министерства финансов США. 

США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Кроме того, США ввели персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. В Вашингтоне подчеркнули, что редко прибегают к включению лидеров государств в санкционный список. "Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят такие деспоты, как [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын, [считающий себя президентом Беларуси] Александр Лукашенко и [президент Сирии] Башар Асад", – подчеркнули в министерстве финансов США.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, санкции, Джо Байден, Джен Псаки, Хантер Байден, Энтони Блинкен, война России против Украины, Марк Милли, Джейк Салливан, Ллойд Остин, Уильям Бернс, МИД РФ
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