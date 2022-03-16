Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена и еще 11 американцев. В Белом доме заявили, что они не планировали туристических поездок в РФ

"Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", – завили в МИД РФ.
Санкции, кроме Байдена, ввели еще против 12 граждан США, в том числе против госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина, председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Уильяма Бернса, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сына Байдена Хантера Байдена.
В МИД РФ анонсировали новые санкции против "русофобски настроенных" американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, но подчеркнули, что Россия не отказывается "от поддержания официальных связей", если они отвечают ее интересам.
"В случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в черном списке, для организации контактов высокого уровня", – добавили в МИД РФ.
Пресс-секретарь Белого дома 15 марта прокомментировала введенные против граждан США санкции, фрагмент ее брифинга опубликовало в YouTube агентство Associated Press.
Псаки обратила внимание, что в опубликованном МИД РФ списке президент США указан как "Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden)". Так звали отца Байдена, полное имя главы Белого дома – Joseph Robinette Biden Jr.
"Во-первых, я хотела бы отметить, что президент Байден – "младший", поэтому они, возможно, наложили санкции на его отца, царство ему небесное. Второе. Вас никого не удивит, что никто из нас не планирует туристических поездок в Россию, ни у кого из нас нет банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ. Так что мы будем продвигаться вперед", – сказал она.
Американское издание The Hill расценило ответ Псаки как насмешку над Россией.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Полный список американских санкций против России за агрессию в отношении Украины опубликован на сайте министерства финансов США.
США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Кроме того, США ввели персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. В Вашингтоне подчеркнули, что редко прибегают к включению лидеров государств в санкционный список. "Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят такие деспоты, как [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын, [считающий себя президентом Беларуси] Александр Лукашенко и [президент Сирии] Башар Асад", – подчеркнули в министерстве финансов США.