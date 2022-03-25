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Чичваркин: Набиуллина дважды просилась в отставку, ей сказали: "Через лагеря ты отсюда выедешь, семью не выпустим"

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Чичваркин: Чубайсу завидуют, потому что ему удалось сбежать с тонущего корабля
Чичваркин: Чубайсу завидуют, потому что ему удалось сбежать с тонущего корабля
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин считает, что представители российской власти в ужасе наблюдают за последствиями вторжения России в Украину и завидуют тем, кому удалось уехать за границу. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Люди вокруг [президента РФ Владимира] Путина, все его эти военные, у которых следы вырождения на лице, весь экономический блок, который реально умеет считать и который в ужасе, все депутаты Госдуры (за редким исключением, там есть абсолютные сволочи) понимают, что будет, они в заложниках и просто не знают, как сбежать", – сказал Чичваркин. 

Он считает, что Анатолию Чубайсу, который ушел с поста специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и уехал из страны, "завидуют так, как никому больше".

"Ему завидуют, потому что ему удалось сбежать с тонущего корабля", – считает Чичварин.

По информации бизнесмена, "сразу сбежала" телеведущая Ксения Собчак, а председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной не позволили уйти из команды власти (об этом на этой неделе писало со ссылкой на источники и агентство Bloomberg). 

"Насколько я слышал (я верю этим слухам), Набиуллина дважды просилась в отставку, ей сказали: "Через лагеря ты отсюда выедешь, и семью не выпустим", – сказал Чичварин. 

По мнению бизнесмена, из России уже сбежали все, "у кого есть хоть капля критического мышления", а "сейчас побегут  еще быстрее, если смогут".

При этом он призвал воспринимать всех людей, которые окружают Путина, как заложников.  

"Это война одного человека, который выстроил вокруг себя (будем честны  мастерски выстроил) [окружение], где все друг друга боятся, все друг на друга стучат, все друг друга готовы сожрать, чтобы быть ближе к телу, а сейчас они в ужасе и не знают, что делать", – считает бизнесмен. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Сегодня 30 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.  

По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США. При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней". 

По оценкам НАТО, за месяц войны в Украине до 40 тыс. российских военных были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести – НАТО.

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире.

При этом из ближайшего окружения Путина никто не делал публичных заявлений об осуждении войны. С такими заявлениями выступили несколько депутатов Госдумы и несколько бизнесменов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Ксения Собчак, Евгений Чичваркин, Алеся Бацман, Анатолий Чубайс, война России против Украины, Эльвира Набиуллина
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