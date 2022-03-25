Чичваркин: Набиуллина дважды просилась в отставку, ей сказали: "Через лагеря ты отсюда выедешь, семью не выпустим"

"Люди вокруг [президента РФ Владимира] Путина, все его эти военные, у которых следы вырождения на лице, весь экономический блок, который реально умеет считать и который в ужасе, все депутаты Госдуры (за редким исключением, там есть абсолютные сволочи) понимают, что будет, они в заложниках и просто не знают, как сбежать", – сказал Чичваркин.

Он считает, что Анатолию Чубайсу, который ушел с поста специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и уехал из страны, "завидуют так, как никому больше".

"Ему завидуют, потому что ему удалось сбежать с тонущего корабля", – считает Чичварин.

По информации бизнесмена, "сразу сбежала" телеведущая Ксения Собчак, а председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной не позволили уйти из команды власти (об этом на этой неделе писало со ссылкой на источники и агентство Bloomberg).

"Насколько я слышал (я верю этим слухам), Набиуллина дважды просилась в отставку, ей сказали: "Через лагеря ты отсюда выедешь, и семью не выпустим", – сказал Чичварин.

По мнению бизнесмена, из России уже сбежали все, "у кого есть хоть капля критического мышления", а "сейчас побегут еще быстрее, если смогут".

При этом он призвал воспринимать всех людей, которые окружают Путина, как заложников.

"Это война одного человека, который выстроил вокруг себя (будем честны – мастерски выстроил) [окружение], где все друг друга боятся, все друг на друга стучат, все друг друга готовы сожрать, чтобы быть ближе к телу, а сейчас они в ужасе и не знают, что делать", – считает бизнесмен.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube