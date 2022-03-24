Глава Центробанка РФ Набиуллина хотела уйти в отставку, но Путин не пустил – Bloomberg

По словам источников, уход Набиуллиной сейчас будет расценен Путиным как предательство Фото: EPA

"Ей придется справляться с последствиями войны, которая быстро свела на нет многое из того, чего она добилась за девять лет на этой должности. По словам источников, ее уход сейчас будет расценен Путиным как предательство", – пишет агентство.

Сама Набиуллина и пресс-служба Центробанка на просьбу Bloomberg прокомментировать эту информацию не ответила. После выхода публикации в пресс-службе заявили "РИА Новости", что она "не соответствует действительности", не уточнив подробностей.

Полномочия Набиуллиной завершаются летом. Она возглавляет российский Центробанк с 2013 года. 18 марта Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы Центробанка на третий пятилетний срок.

Bloomberg обращает внимание, что под ее руководством российский регулятор накопил один из самых больших в мире запасов иностранной валюты и золота, справился с кредиторами, которых считали плохо управляемыми или недостаточно капитализированными, и довел инфляцию до самого низкого уровня в постсоветской истории России.

Теперь собеседники Bloomberg в Центробанке говорят о "состоянии безнадежности" и ощущении, что они оказались в западне – их ориентированные на рыночную экономику навыки и опыт не пригодятся, поскольку "Россия отрезана от мира".

"В какой-то момент темп увольнений из Центробанка был настолько интенсивным, что IT-департамент не успевал отключать учетные записи сотрудников. В то же время некоторые отделы столкнулись со шквалом резюме, поступающим из банков, на которые наложены санкции", – рассказали источники агентства.

Bloomberg отмечает, что перед вторжением российские чиновники смоделировали сценарии, которые включали возможное отключение SWIFT, но возможность санкций в отношении резервов Центрального банка сочли слишком экстремальной и рассматривали только как гипотетическую.