Глава Центробанка РФ Набиуллина хотела уйти в отставку, но Путин не пустил – Bloomberg

"Ей придется справляться с последствиями войны, которая быстро свела на нет многое из того, чего она добилась за девять лет на этой должности. По словам источников, ее уход сейчас будет расценен Путиным как предательство", – пишет агентство.
Сама Набиуллина и пресс-служба Центробанка на просьбу Bloomberg прокомментировать эту информацию не ответила. После выхода публикации в пресс-службе заявили "РИА Новости", что она "не соответствует действительности", не уточнив подробностей.
Полномочия Набиуллиной завершаются летом. Она возглавляет российский Центробанк с 2013 года. 18 марта Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы Центробанка на третий пятилетний срок.
Bloomberg обращает внимание, что под ее руководством российский регулятор накопил один из самых больших в мире запасов иностранной валюты и золота, справился с кредиторами, которых считали плохо управляемыми или недостаточно капитализированными, и довел инфляцию до самого низкого уровня в постсоветской истории России.
Теперь собеседники Bloomberg в Центробанке говорят о "состоянии безнадежности" и ощущении, что они оказались в западне – их ориентированные на рыночную экономику навыки и опыт не пригодятся, поскольку "Россия отрезана от мира".
"В какой-то момент темп увольнений из Центробанка был настолько интенсивным, что IT-департамент не успевал отключать учетные записи сотрудников. В то же время некоторые отделы столкнулись со шквалом резюме, поступающим из банков, на которые наложены санкции", – рассказали источники агентства.
Bloomberg отмечает, что перед вторжением российские чиновники смоделировали сценарии, которые включали возможное отключение SWIFT, но возможность санкций в отношении резервов Центрального банка сочли слишком экстремальной и рассматривали только как гипотетическую.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,1 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Полный список американских санкций против России за агрессию в отношении Украины опубликован на сайте министерства финансов США.
США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
На данный момент известно только об одном высокопоставленном российском чиновнике, который уволился из-за войны –Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и, по данным СМИ, уехал из страны.