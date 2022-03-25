"Пойду взламывать квартиры". Российский оккупант звонил родственникам, чтобы узнать стоимость вещей, которые он своровал под Киевом

Российский военный считает, что на фоне того, что в Украине делают оккупанты, грабеж можно не считать преступлением Фото: depositphotos.com

Оккупант во время телефонного разговора просил родственников узнать цену сворованной им видеокарты и других компьютерных комплектующих. Узнав их стоимость, он сказал, что "эта командировка его окупила".

"Я пойду взламывать квартиры, нах…й. Высоток здесь дох…я, десятиэтажных. Буду взламывать дома", – сказал оккупант.

На призыв жены не говорить по телефону о своем мародерстве, российский военный ответил, что на фоне того, что в Украине делают оккупанты, грабеж можно не считать преступлением.

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