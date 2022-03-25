Бывший офицер армии РФ: Вооруженные силы в России – это во многом большая профанация и большой обман

"На данный момент обычные вооруженные силы в России – это во многом большая профанация и большой обман. То, что делал Шойгу со своими замами в течение последних 10 лет, было направлено на внутреннего потребителя, на создание красивого облика сильной и мощной армии, которая способна всех победить. Но на деле ее безалаберность имела колоссальный уровень. С началом войны ничего не изменилось. Уровень подготовки, уровень обеспечения безопасности высшего командного состава – все это оставляет желать лучшего", – объяснил Ирисов.
Он рассказал, что в армии боевая подготовка в большинстве частей осуществлялась лишь формально, иногда учений не было вообще, они существовали только на бумаге, а на поставках экипировки и техники воровались миллиарды. Действия России в Украине он назвал с военной точки зрения абсолютным провалом.
"То есть они вообще не понимали, что имеют дело со страной с населением больше 30 млн человек, где спустя восемь лет Россию никто не поддерживает. Судя по военной тактике, они искренне надеялись с ходу захватить власть в Киеве. И если посмотреть на карту боевых действий, то это абсолютно очевидно. Поэтому у них были такие огромные потери в первые дни", – считает бывший офицер.
По его мнению, сейчас начинается другой тип операции, привлекаются другие методы и способы ведения войны.
"Но им не остается ничего, кроме как применять абсолютно негуманное вооружение. Я абсолютно точно знаю, что в Украине россияне используют все: и кассетники, и термобарические боеприпасы, и фосфор. При этом любой хороший танк или машина (а у российской армии они далеко не хорошие и не дорогие) уничтожается обычным выстрелом из противотанкового гранатомета и противотанковой гранаты из любой подворотни. Ровно поэтому в ответ на оборону применяются бомбежки и обстрелы – чтобы просто втоптать в бетон, в землю, физически уничтожить сопротивляющихся. А на мирное население наплевать. Сейчас абсолютно очевидно, что войну в Украине ведут люди, которым абсолютно наплевать на любое население", – подытожил экс-военкор ТАСС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глеб Ирисов попал в 2015 году в базу "Миротворца" как пособник террористов.
"Занимается антиукраинской агитацией в соцсетях, а также сбором средств для поддержки НВФ. На начало 2015 года сведений о непосредственном участии в боевых действиях получить не удалось. Придерживается левых политических взглядов", – указано в описании.
В карточке Ирисова есть фотографии с экс-главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным и с флагом "Новороссии".
В 2014 году он дал интервью болгарскому сайту news.bg в качестве участника боевых действий со стороны луганских сепаратистов. Он тогда заявил, что началась третья мировая война, что в Луганске не хватает вооружения и амуниции и что на подступах к городу идут бои. В этом же, 2014, году Ирисов окончил факультет международных отношений МГИМО(У) МИД России.
Сейчас в профиле Facebook у Ирисова вместо фотографии стоит надпись "Нет войне", а также указано, что он живет в Тбилиси. В одном из последних постов он называет Путина диктатором и заявляет о его сходстве с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.