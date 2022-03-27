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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о предложении Польши ввести в Украину миротворцев НАТО: Я пока не понимаю до конца это предложение

Идея о миротворцах НАТО в Украине принадлежит Польше, отметил Зеленский
Идея о миротворцах НАТО в Украине принадлежит Польше, отметил Зеленский
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский не полностью понимает предложение Польши о введении в воюющую против России Украину миротворцев из стран НАТО. Об этом он заявил 27 марта в интервью ряду российских СМИ, в том числе "Медузе".

"Целиком это идея Польши – вводить в Украину миротворческие силы. Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", – сказал Зеленский.

По словам президента, к присутствию в Украине миротворцев он относится "однозначно".

"Я предлагал, с самого начала понимая риски… [Как] только началось вторжение, когда были риски, связанные с нашими атомными электростанциями, с другими предприятиями, которые имеют стратегическое значение, мы предлагали в том или ином виде туда пригласить присутствие тех или иных миротворческих сил. Но мы этого не дождались. Пока это так", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Польша намерена официально предложить направить миротворческую миссию НАТО в Украину.

До его заявления против такой идеи выступала Германия. После саммита НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что страны НАТО не будут вводить миротворческий контингент в Украину. Он считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.

Президент США Джо Байден говорил, что американские войска не будут участвовать в войне в Украине, но, как отмечала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они ввести войска.

В НАТО, куда входят 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине.

Теги: Россия, НАТО, Польша, война, военные, миротворцы, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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