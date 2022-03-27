Зеленский о предложении Польши ввести в Украину миротворцев НАТО: Я пока не понимаю до конца это предложение

"Целиком это идея Польши – вводить в Украину миротворческие силы. Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", – сказал Зеленский.

По словам президента, к присутствию в Украине миротворцев он относится "однозначно".

"Я предлагал, с самого начала понимая риски… [Как] только началось вторжение, когда были риски, связанные с нашими атомными электростанциями, с другими предприятиями, которые имеют стратегическое значение, мы предлагали в том или ином виде туда пригласить присутствие тех или иных миротворческих сил. Но мы этого не дождались. Пока это так", – объяснил Зеленский.

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