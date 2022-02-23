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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба в Генассамблее ООН напомнил, что Украина предлагала разместить на Донбассе миротворцев ООН

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Кулеба: Совет Безопасности ООН до сих пор не принял необходимых решений по миротворцам
Кулеба: Совет Безопасности ООН до сих пор не принял необходимых решений по миротворцам
Фото: EPA

Украина еще несколько лет назад предлагала разместить на Донбассе миротворческую миссию ООН, но пока необходимые решения не приняты. Об этом в Генассамблее ООН 23 февраля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Подтверждаю, что Украина несколько лет назад предлагала разместить в Украине миротворческую миссию ООН. До сих пор Совет Безопасности ООН не принял необходимых решений", – сказал он.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции вели переговоры о размещении миротворцев ООН на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сейчас занимающий пост министра обороны, говорил в сентябре 2020 года, что вопрос введения на Донбасс международных миротворцев еще не снят.

21 февраля  президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы. Они предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Это решение осудили Украина и западные страны, которые пообещали ввести против РФ санкции, Россию обвинили в одностороннем выходе из Минских соглашений.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Генсек ООН Анитониу Гутерриш, комментируя решение Путина, заявил, что когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются миротворцами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, ООН, МИД Украины, миротворцы, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война в Украине
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