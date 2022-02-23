Кулеба в Генассамблее ООН напомнил, что Украина предлагала разместить на Донбассе миротворцев ООН

"Подтверждаю, что Украина несколько лет назад предлагала разместить в Украине миротворческую миссию ООН. До сих пор Совет Безопасности ООН не принял необходимых решений", – сказал он.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции вели переговоры о размещении миротворцев ООН на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сейчас занимающий пост министра обороны, говорил в сентябре 2020 года, что вопрос введения на Донбасс международных миротворцев еще не снят.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы. Они предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Это решение осудили Украина и западные страны, которые пообещали ввести против РФ санкции, Россию обвинили в одностороннем выходе из Минских соглашений.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Генсек ООН Анитониу Гутерриш, комментируя решение Путина, заявил, что когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются миротворцами.