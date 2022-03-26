С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло 12 журналистов – Венедиктова

"Раскрывать миру правду о путинской агрессии смертельно опасно – на войне погибли уже 12 журналистов. Они освещали военные преступления РФ и стали жертвами. Еще 10 представителей СМИ получили телесные повреждения разной степени тяжести", – написала она.

Венедиктова также сообщила, что по состоянию на сегодняшний день, по данным Единого реестра досудебных расследований, вооруженными силами РФ и другими оккупационными войсками совершены преступления против минимум 56 представителей СМИ, 15 из них – граждане других государств.

В частности, по словам генпрокурора, пострадали четверо граждан Британии, двое граждан Чехии, двое – Дании, двое – ОАЭ, один – Швейцарии, двое граждан США, один из которых погиб, также погиб гражданин Ирландии и гражданка РФ.

"Только вчера во время съемок эвакуации из разбомбленного и истощенного Чернигова попали под обстрел автомобили съемочных групп телеканала "1+1" и турецкого TRT World. Осколочное ранение получил корреспондент Андрей Цаплиенко, который в своей профессиональной жизни побывал не на одной войне, а сейчас освещает сверхжестокую в родной стране. По факту этой атаки начато расследование нарушения захватчиками из РФ законов и обычаев войны", – заявила она.

Также зарегистрировали минимум семь уголовных производств об обстрелах, уничтожении или повреждении телебашен и телерадиокомпаний.

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