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Против сотрудницы российского "Первого канала", которая показала антивоенный плакат в эфире, завели дело

Овсянникова показала антивоенный плакат 14 марта во время выпуска новостей на "Первом канале"
Овсянникова показала антивоенный плакат 14 марта во время выпуска новостей на "Первом канале"  
Фото: EPA

Останкинский районный суд Москвы 24 марта зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении бывшего редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой, которая устроила антивоенную акцию в прямом эфире. Информация об этом размещена на сайте суда.

Дело открыто по ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Наказание по этой статье – штраф в размере 30–50 тыс. руб. (от 8940 грн до 14,9 тыс. грн).

Заседание по делу, как отметила "Медуза", назначено на 14 апреля.

"Я рада, что это не уголовная статья. Значит я смогу и дальше бороться за правду", – сказала Овсянникова изданию. 

14 марта во время выпуска новостей на "Первом канале" Овсянникова забежала за спину ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат с надписью: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Овсянникова несколько раз повторила: "Остановите войну. Нет войне", – после чего в эфир пустили сюжет.

Сразу после инцидента Овсянникову задержали. Бывший редактор рассказала, что ее допрашивали в течение 14 часов после инцидента и не допускали адвоката. 

15 марта Останкинский райсуд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. руб., но не за появление в прямом эфире, а "за призывы к участию в несогласованных демонстрациях", которые содержались в видеообращении, записанном перед этим"То, что сейчас происходит на Украине, – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек – [президент РФ] Владимир Пути", – сказала она в видеообращении и призвала россиян выходить на митинги.

17 марта Овсянникова уволилась с телеканала, сообщил в Telegram ее адвокат Сергей Бадамшин. Он сказал, что причиной такого решения стало ее несогласие с редакционной политикой канала. 

20 марта инцидент прокомментировало руководство "Первого канала". Заместитель генерального директора и шеф новостей "Первого канала" Кирилл Клейменов в видеообращении, опубликованном в Telegram, назвал поступок Овсянниковой "предательством". 

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал наказать Овсянникову "по всей строгости". "Правоохранительные органы должны разобраться с этим. Отнюдь не в плоскости хулиганской выходки, а по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция", – написал он в Telegram. 

Контекст:

В России преследуют граждан за критику вторжения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией", и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении. 

4 марта Государственная дума России приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет. 

После принятия закона многие мировые СМИ приостановили работу в России, чтобы защитить своих журналистов.

О первые уголовных делах в РФ по этой статье стало известно в середине марта. 25 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал ТАСС, что ведомство расследует более 10 таких дел. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, цензура, пропаганда, Первый канал, журналисты, война России против Украины
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