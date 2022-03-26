Против сотрудницы российского "Первого канала", которая показала антивоенный плакат в эфире, завели дело

Дело открыто по ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Наказание по этой статье – штраф в размере 30–50 тыс. руб. (от 8940 грн до 14,9 тыс. грн).

Заседание по делу, как отметила "Медуза", назначено на 14 апреля.

"Я рада, что это не уголовная статья. Значит я смогу и дальше бороться за правду", – сказала Овсянникова изданию.

14 марта во время выпуска новостей на "Первом канале" Овсянникова забежала за спину ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат с надписью: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Овсянникова несколько раз повторила: "Остановите войну. Нет войне", – после чего в эфир пустили сюжет.

Сразу после инцидента Овсянникову задержали. Бывший редактор рассказала, что ее допрашивали в течение 14 часов после инцидента и не допускали адвоката.

15 марта Останкинский райсуд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. руб., но не за появление в прямом эфире, а "за призывы к участию в несогласованных демонстрациях", которые содержались в видеообращении, записанном перед этим. "То, что сейчас происходит на Украине, – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек – [президент РФ] Владимир Пути", – сказала она в видеообращении и призвала россиян выходить на митинги.

17 марта Овсянникова уволилась с телеканала, сообщил в Telegram ее адвокат Сергей Бадамшин. Он сказал, что причиной такого решения стало ее несогласие с редакционной политикой канала.

20 марта инцидент прокомментировало руководство "Первого канала". Заместитель генерального директора и шеф новостей "Первого канала" Кирилл Клейменов в видеообращении, опубликованном в Telegram, назвал поступок Овсянниковой "предательством".

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал наказать Овсянникову "по всей строгости". "Правоохранительные органы должны разобраться с этим. Отнюдь не в плоскости хулиганской выходки, а по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция", – написал он в Telegram.