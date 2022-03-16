"Понимают, что врут". Сотрудники российских пропагандистских каналов начали увольняться – СМИ

Одни источники "Медузы" говорят о недовольстве сотрудников "Первого канала", а другие заявляют: после акции Освянниковой с плакатом там ничего не изменилось Фото: ЕРА

Супер написал 15 марта в Facebook, что с "Первого канала" уволилась Жанна Агалакова (спецкор во Франции), а из НТВ – брюссельский корреспондент Вадим Глускер.

Кроме того, по информации Супера, массово увольняются работники ВГТРК, в частности – из программы "Вести".

"Уволился продюсер "путинского отдела", уволился один из самых давних продюсеров "Вести недели", уволился режиссер ежедневного эфира Глеб (ушел с работы прямо во время эфира). Настроение у большинства остающихся сотрудников поганое: "Если б не кредиты, мы бы свалили". Сегодня уволилась руководитель (около 15 лет на посту) "путинского отдела" Юлия Воробьева", – написал он в Facebook.

Супер также сообщил, что сотрудникам ВГТРК говорят, что уходит и телеведущий Сергей Брилев. Сам Брилев в комментарии "Газете.Ru" опроверг увольнение. Издание назвало его одним из самых известных российских ведущих.

На вопрос "Медузы" о причинах ухода Агалакова сказала: "Думаю, что ответ очевиден".

14 марта редактор "Первого канала" Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир с антивоенным плакатом, потом была задержана, суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб. (около 8,3 тыс. грн).

Бывшая глава дирекции креативного планирования "Первого канала" Елена Афанасьева сказала изданию, что многие на телеканале "не согласны" с официальной точкой зрения на происходящее. Неназванные источники "Медузы" говорят, что с начала вторжения РФ в Украину сотрудники "Первого канала" "на нервах".

"Все без исключения понимают, что врут, у них же на студии висят экраны с новостями Reuters и AP, а им сверху спускают темники и тексты, которые вообще не бьются с реальностью. С самого начала войны у среднего состава новостной службы паника: зачем мы врем, что с нами будет? Но их начальство успокаивает: дескать, сейчас скинут [президента Украины Владимира] Зеленского и все будет как раньше. Но время идет, Зеленского никто не скидывает, нервы у людей с мозгами и доступом к информации сдают", – заявил собеседник издания.

Еще один собеседник "Медузы" говорит, что некоторые сотрудники ВГТРК якобы тоже недовольны происходящим.

Другие источники "Медузы" рассказали, что после акции Овсянниковой ничего на канале не изменилось, а люди работают, как "на заводе, – спокойно и без вопросов".