Оккупанты отпустили отца мелитопольской журналистки – в обмен на заявление, что сайт "РИА Мелитополь" ей не принадлежит

Об этом Зализецкая сообщила в Fаcebook 26 марта.

По словам журналистки, ее отца отпустили вчера вечером и он уже на свободе, вернулся домой.

Зализецкая рассказала, что 25 марта разговаривала с отцом.

"Он сообщил, что его не бьют и даже дают поесть. Но он должен каждый день принимать лекарства, а их никто не дает. Я стала просить, чтобы ему привезли лекарства, и опять требовала отпустить немощного пенсионера, который не причастен к моей журналистской деятельности. [...] Поздно вечером с того же телефона раздался еще один звонок и мне выдвинули новое требование – написать на своей странице в Facebook заявления о передаче управления сайтом "РИА Мелитополь" третьим лицам. Это было очередным условием освобождения отца. После публикации заявления папу поздно вечером отпустили", – написала она.

Вчера вечером в Facebook журналистка опубликовала такое сообщение: "Сайт "РИА Мелитополь" больше не принадлежит Светлане Зализецкой. На период войны он передан в управление третьим лицам в обмен на эвакуацию".

Пост не удален, но сайт работает, как пишет Зализецкая, под управлением лиц, находящихся на подконтрольной Украине территории.

"Сайт, как я считаю, подает объективную информацию. Он не закрывается. А я лично никакого согласия на сотрудничество с оккупантами не давала", – добавила журналистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)