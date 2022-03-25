10 стран начали расследования по военным преступлениями РФ в Украине – Венедиктова

Венедиктова сообщала, что подозреваемыми по делу о российской агрессии числятся 68 человек Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

"Конечно, это наше государство, а также Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Мировая юридическая коалиция справедливости растет!" – подчеркнула она.

Венедиктова 19 марта сообщила, что подозреваемыми по делу о российской агрессии числятся 68 человек – среди них министр обороны России Сергей Шойгу, руководительница государственного телеканала RT Маргарита Симоньян, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, спикер российского МИД Мария Захарова и другие.