10 стран начали расследования по военным преступлениями РФ в Украине – Венедиктова

"Конечно, это наше государство, а также Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Мировая юридическая коалиция справедливости растет!" – подчеркнула она.
Венедиктова 19 марта сообщила, что подозреваемыми по делу о российской агрессии числятся 68 человек – среди них министр обороны России Сергей Шойгу, руководительница государственного телеканала RT Маргарита Симоньян, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, спикер российского МИД Мария Захарова и другие.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло в конце февраля 2022 года, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже 41 страна обратилась в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.